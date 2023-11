Turecká loď vezúca poľné nemocnice kotví v Egypte blízko Pásma Gazy

Káhira 13. novembra (TASR) - Turecké plavidlo s materiálom pre vybudovanie poľných nemocníc dorazilo v pondelok do egyptského prístavu al-Aríš neďaleko hraníc s palestínskym Pásmom Gazy. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.



Predstaviteľ tureckého zdravotníctva uviedol, že plavidlo vezie "materiály, generátory, sanitky na založenie ôsmich poľných nemocníc".



Dodal, že Ankara požiadala Káhiru o súhlas s vybudovaním poľných nemocníc v al-Aríši, ktorý sa nachádza približne 40 kilometrov od hraničného priechode Rafah - jediného priechodu do Pásma Gazy, ktorý nie je pod kontrolou Izraela.



"Dostali sme od egyptských úradov súhlas. Zriadime tieto nemocnice na miestach, ktoré nám navrhli egyptské úrady," vysvetlil turecký predstaviteľ.



Ide o prvé takéto humanitárne plavidlo od vypuknutia vojny 7. októbra, keď teroristi z palestínskeho militantného hnutia Hamas zaútočili z Pásma Gazy na Izrael a podľa izraelských predstaviteľov tam zabili asi 1200 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael zareagoval bombardovaním a neskôr pozemnou vojenskou operáciou, pri ktorej bolo podľa vlády Hamasu zabitých vyše 11.000 ľudí a Ďalší sú zranení.



Predstavitelia vlády Hamasu oznámili, že všetky nemocnice na severe Pásma Gazy sú už "mimo prevádzky", pretože im chýba palivo do elektrických generátorov.



Námestník ministra zdravotníctva vo vláde Hamasu Júsif abú Ríš v pondelok počas dňa vyhlásil, že počet úmrtí v nemocnici Šifá od víkendu, keď sa palivo minulo, stúpol na 27 dospelých pacientov z jednotky intenzívnej starostlivosti a na sedem bábätiek.