Turecká opozícia má kandidáta, ktorý vyzve vo voľbách Erdogana

Ankara 6. marca (TASR) - Turecká opozícia sa po niekoľkých mesiacoch rokovaní v pondelok dohodla na spoločnom kandidátovi, ktorý v májových prezidentských voľbách vyzve úradujúcu hlavu štátu Recepa Tayyipa Erdogana. Kandidátom opozície bude sociálnodemokratický politik Kemal Kiličdaroglu, ktorý je predsedom Republikánskej ľudovej strany. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



V prípade volebného víťazstva sa Kiličdaroglu zaviazal vymenovať lídrov ďalších piatich opozičných strán za viceprezidentov.



Agentúra AFP pripomína, že v Turecku mnohí považujú tieto voľby za najdôležitejšie od vzniku republiky pred 100 rokmi. Úradujúci prezident Erdogan, ktorý je pri moci už dve desaťročia, čelí hospodárskej kríze a tiež následkom ničivého februárového zemetrasenia.



Prieskumy naznačujú, že výsledok volieb bude tesný. Nomináciu Kiličdarogla kritizuje jedna z opozičných líderiek Meral Akšenerová, podľa ktorej tento nevýrazný ľavicový politik z dlho marginalizovanej šiitskéj nábožeskej skupiny alevitov nedokáže osloviť širšiu verejnosť. Namiesto toho vyzvala populárnejších starostov Istanbulu alebo Ankary, aby kandidoval radšej jeden z nich.



Obaja sa stretli s Akšenerovou v pondelok a snažili sa ju presvedčiť, aby sa spolu so svojou nacionalistickou stranou Iyi vrátila do opozičného volebného bloku. Kiličdaroglu tiež tvrdí, že obaja starostovia by mali zostať vo svojich funkciách, aby sa v týchto kľúčových mestách predišlo zvoleniu Erdoganových ľudí.