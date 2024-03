Turecká opozícia si vo voľbách zrejme udržala kľúčové veľké mestá

Istanbul 31. marca (TASR) - Opozícia v Turecku si zrejme po nedeľných komunálnych voľbách udrží kontrolu nad kľúčovými veľkými mestami. Vyplýva to z predbežných čiastkových výsledkov volieb zverejnených tureckými médiami. Informovala o tom agentúra AP s tým, že tábor okolo prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana si dal za cieľ ovládnuť veľké mestá ako Istanbul, Ankara, Adana či Bursa.



Turecké štátne médiá informovali, že po sčítaní 20 percent hlasov odovzdaných vo voľbách v Istanbule vedie súčasný primátor so ziskom 49,6 percenta hlasov. Jeho rival podporovaný prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom má zatiaľ podporu 41,6 percenta voličov.



V hlavnom meste Ankara po sčítaní 12 percent odovzdaných hlasov viedol súčasný primátor s 56,3 percentami v porovnaní s 36,3 percentami, ktoré dostal kandidát vládnucej strany.



Voľby primátorov najväčších miest a priemyselných centier sú považované za test popularity prezidenta Erdogana v čase, keď sa obyvatelia Turecka musia vyrovnať napr. s vysokými životnými nákladmi.



Pozorovatelia pritom pred voľbami opakovane poukazovali na neférovú volebnú kampaň, keď kandidáti podporovaní stranou vedenou 70-ročným Erdoganom mali prístup k oveľa štedrejším štátnym zdrojom financovania i zaručený prístup do štátom ovládaných médií.



Voľby primátora Istanbulu pútajú najväčšiu pozornosť pre to, že kandidát za sekulárnu Republikánsku ľudovú stranu (CHP), súčasný primátor Ekrem Imamoglu, tam v roku 2019 svojím víťazstvom ukončil 25-ročné pôsobenie islamských konzervatívcov. Druhým víťazstvom v primátorských voľbách v Istanbule by sa Imamoglu stal hlavným rivalom Erdogana v prezidentských voľbách v roku 2028.



Prieskumy naznačovali, že súboj o Istanbul - medzi Imamoglom a Erdoganovým spojencom Muratom Kurumom, bývalým ministrom pre územné plánovanie z Erdoganovej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) - bude veľmi tesný.



Imamoglu sa po zverejnení prvých výsledkov poďakoval občanom mesta za dôveru. Dodal, že prvé výsledky volieb ho tešia, ale upozornil, že žiadny výsledok nie je istý, kým sa úplne neukončí sčítanie hlasov.



Istanbul, metropola so 16 miliónmi obyvateľov, má v Turecku osobitné postavenie, pretože práve tam sa začal Erdoganov vzostup na rebríčku politickej moci - začínal tam ako primátor.



Kým na väčšine územia Turecka mali voľby pokojný priebeh, z prevažne Kurdmi obývaného juhovýchodu krajiny - provincií Diyarbakir a Siirt - hlásili aj násilnosti. O život prišli najmenej dvaja ľudia a ďalších asi 15 ich bolo zranených.