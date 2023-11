Turecká opozičná strana CHP si zvolila za predsedu Özgüra Özela

Ankara 5. novembra (TASR) - Hlavná turecká opozičná strana si v nedeľu zvolila nového predsedu. Stal sa ním Özgür Özel, ktorý vo vedení Republikánskej ľudovej strany (CHP) nahradil Kemala Kiličdarogla. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Özel (49) je bývalým farmaceutom a do parlamentu bol zvolený v roku 2011. O štyri roky neskôr sa stal podpredsedom CHP v parlamente. Stranu povedie do marcových komunálnych volieb, v ktorých sa bude CHP snažiť udržať si posty získané v posledných voľbách v roku 2019.



V súboji o funkciu šéfa najsilnejšej opozičnej strany Özel zvíťazil nad Kiličdaroglom, ktorého v májových prezidentských voľbách porazil úradujúci prezident Recep Tayyip Erdogan. Na straníckom kongrese za Özela v druhom kole zahlasovalo 812 z celkových 1366 delegátov.



Nový predseda CHP vo svojom víťaznom prejave vyhlásil, že stranu okamžite zmobilizuje, aby "kompenzovala obrovský smútok" z májovej volebnej prehry.



"Je to pre mňa najväčšia česť v živote," povedal Özel po vyhlásení výsledkov a zároveň poďakoval Kiličdarogluovi za jeho prácu. "Nastupujeme na cestu víťazstva v komunálnych voľbách," dodal.



Kiličdaroglu (74) viedol stranu od roku 2010 a CHP sa odvtedy nepodarilo vyhrať ani jedny celoštátne voľby. V roku 2019 však strana zaznamenala výrazné úspechy v komunálnych voľbách, v ktorých sa jej podarilo získať niekoľko veľkých miest vrátane Ankary a Istanbulu.



Expredseda CHP po porážke v prezidentských voľbách čelil kritike a výzvam, aby odstúpil z vedenia strany. Volania po zmene viedol starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu - jeden z najvýraznejších členov CHP -, ktorý kritizoval spôsoby, akými strana viedla volebnú kampaň pre májové voľby. Iní sa sťažovali, že sekulárna CHP, ktorú v roku 1923 založil prvý turecký prezident Mustafa Kemmal Atatürk, sa stala nedemokratickou - s príliš veľkou mocou v rukách vodcu.