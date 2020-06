Turecká pobrežná stráž zachránila z mora 35 migrantov

Istanbul 29. júna (TASR) – Turecká pobrežná stráž zachránila v pondelok vo vodách Egejského mora 35 migrantov po tom, ako sa im do plavidla začala napúšťať voda. Po ďalších štyroch pasažieroch pátrajú záchranári. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie pobrežnej stráže.



Turecké úrady neuviedli štátnu príslušnosť týchto migrantov. Do oblasti, ktorá sa nachádza približne 1,6 kilometra od pobrežia egejského ostrova Čiplak, vyslali člny, potápačov a vrtuľník.



Migranti tvrdia, že im grécka bezpečnostná hliadka na ceste do Grécka poškodila plavidlo a vzala palivo.



Situácia medzi Gréckom a Tureckom a aj EÚ a Tureckom sa výrazne vyhrotila po tom, čo turecký prezident Recep Tayip Erdogan koncom februára oznámil, že turecké úrady nebudú brániť migrantom pri vstupe do Únie. Tisíce z nich sa vzápätí presunuli na turecko-grécke hranice a pokúšali sa vstúpiť na územie členského štátu EÚ.



Stalo sa tak aj napriek záväzku Ankary vyplývajúceho z dohody s EÚ z roku 2016, že migrantov ponechá na svojom území.



Na území Turecka sa nachádzajú v súčasnosti približne štyri milióny utečencov vrátane 3,6 milióna Sýrčanov.



Erdogan a grécky premiér Kyriakos Mitsotakis minulý týždeň v telefonickom rozhovore diskutovali o pandémii nového koronavírusu a znovuotvorení hraníc pre turistov. Počas rozhovoru sa dohodli, že nechajú „komunikačné kanály otvorené".