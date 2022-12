Turecká pobrežná stráž zachránila na mori 43 migrantov

Istanbul 22. decembra (TASR) — Turecká pobrežná stráž oznámila, že zachránila 43 migrantov, ktorí sa na mori dostali do ťažkostí. Ďalšie dve ženy však našli bez známok života, z toho jedna bola tehotná. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Migranti sa snažili dostať z tureckého pobrežia cez Egejské more na grécky ostrov Samos, ktorý je už súčasťou Európskej únie. Tvrdili, že po vstupe do gréckych výsostných vôd ich grécka pobrežná stráž nelegálne zatlačila späť k pobrežiu Turecka. Do ich plavidla pritom vnikla voda.



Tieto výpovede nebolo možné nezávisle overiť, píše DPA. Národnosť migrantov nebola zverejnená.



K incidentu podľa tureckej pobrežnej stráže došlo ešte v stredu ráno.



Ankara opakovane vyčíta Grécku, že nelegálne vytláča migrantov zo svojich vôd, čo Atény popierajú. Turecko prijalo zhruba 3,7 milióna utečencov zo Sýrie, kde stále prebieha občianska vojna, i z ďalších krajín.