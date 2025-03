Turecká polícia po protestoch proti Erdoganovi zadržala 9 novinárov

Istanbul 24. marca (TASR) - Turecká polícia zadržala deväť novinárov, ktorí informovali o protestoch proti zadržaniu istanbulského primátora Ekrema Imamogla konaných v uplynulých dňoch vo viacerých mestách Turecka. V pondelok o tom informoval odborový zväz novinárov (DISK) citovaný agentúrou Reuters, píše TASR. Dôvod zadržania novinárov zatiaľ nie je známy.



V reakcii na konanie vládnych úradov odbory DISK uviedli, že zadržaných bolo najmenej osem reportérov a fotoreportérov. DISK to považuje za "útok na slobodu tlače a právo ľudí dozvedieť sa pravdu".



"Nemôžete skrývať pravdu umlčiavaním novinárov," upozornil odborový zväz v statuse na sociálnej sieti X a vyzval na okamžité prepustenie svojich kolegov.



Na základe nedeľňajšieho rozhodnutia súdu v Istanbule, Imamoglu bude vo väzbe až do súdneho procesu, v ktorom je obvinený z korupcie.



Imamoglovo zadržanie v stredu vyvolalo najväčšiu vlnu pouličných demonštrácií v Turecku za viac ako desať rokov, ktoré neutíchajú, a prehĺbilo obavy o demokraciu a stav právneho štátu v tejto krajine.



Imamoglovo zadržanie a vzatie do väzby sa vo všeobecnosti považuje za politický krok, ktorého cieľom je vyradiť hlavného súpera úradujúceho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z volieb hlavy štátu naplánovaných na rok 2028. Vládni predstavitelia tieto obvinenia dôrazne odmietajú a trvajú na tom, že turecké súdy fungujú nezávisle od výkonnej moci.



Imamoglu bol zadržaný pre podozrenie z vedenia zločineckej organizácie, prijímania úplatkov, vydierania, nezákonného zaznamenávania osobných údajov a falšovania ponúk. Všetky tieto obvinenia poprel. Žiadosť o jeho vzatie do väzby pre podozrenie z terorizmu bola zamietnutá, hoci stále čelí trestnému stíhaniu.



Imamogla zadržali v stredu, niekoľko dní pred tým, ako ho Republikánska ľudová strana (CHP) počas víkendových primárok zvolila za svojho prezidentského kandidáta, čo hovorca CHP v pondelok potvrdil aj oficiálne. Svoje hlasy Imamoglovi v akomsi "solidárnom hlasovaní" odovzdali aj milióny nečlenov strany, uviedla CHP.



Spolu s Imamoglom, ktorý je vo väzení Silivri západne od Istanbulu, bude až do súdnemu procesu vo väzbe aj ďalších 47 ďalších ľudí vrátane jeho kľúčového poradcu a dvoch starostov istanbulských okresov. Ďalších 44 podozrivých bolo prepustených na slobodu, ale sú pod dohľadom justície.



Imamoglu bol zvolený za primátora najväčšieho tureckého mesta v marci 2019, čo bola veľká rana pre Erdogana a jeho Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorá Istanbul ovládala celé štvrťstoročie. Erdoganova strana síce presadila anulovanie týchto výsledkov komunálnych volieb, ale Imamoglu o niekoľko mesiacov neskôr vyhral aj opakované voľby. Svoj post obhájil i v minuloročných komunálnych voľbách, počas ktorých CHP v porovnaní s AKP výrazne výrazne posilnila svoje pozície.