Turecká polícia po streľbách zadržala 411 osôb pre ich príspevky
Polícia tiež uviedla, že v súvislosti s týmito dvoma incidentmi bolo zrušených 11 telegramových kanálov a identifikovaných 307 prevádzkovateľov účtov s agresívnym a provokatívnym obsahom.
Autor TASR
Istanbul 17. apríla (TASR) — Turecké úrady sa po dvoch prípadoch streľby na školách v tomto týždni zamerali v rámci vyšetrovania na sociálne médiá a podozrivé četovacie skupiny. Za zverejňovanie zavádzajúcich príspevkov, vyhrážok a podnecovanie k násiliu bolo doteraz zadržaných 411 ľudí, oznámila v piatok polícia na platforme X. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Polícia tiež uviedla, že v súvislosti s týmito dvoma incidentmi bolo zrušených 11 telegramových kanálov a identifikovaných 307 prevádzkovateľov účtov s agresívnym a provokatívnym obsahom. Zablokovaných bolo aj 1866 URL adries.
V stredu 15. apríla začal 14-ročný žiak ôsmej triedy strieľať v priestoroch školy v meste Kahramanmaras ležiacom na juhovýchode Turecka, ktorú navštevoval. Podľa polície zabil osem spolužiakov a učiteľa. O život prišiel aj strelec – nie je však známe, či ho zabila polícia alebo spáchal samovraždu.
Úrady v súčasnosti tento útok považujú za plánovaný, no izolovaný incident. Mladík prišiel do školy ozbrojený zbraňami, ktoré pravdepodobne patrili jeho otcovi - bývalému policajtovi.
Predchádzajúci deň utrpelo pri streľbe na strednej škole v neďalekom meste Šanliurfa zranenia najmenej 16 ľudí. Útočil bývalý študent, ktorý následne spáchal samovraždu. Motív jeho činu nie je známy.
Polícia tiež uviedla, že v súvislosti s týmito dvoma incidentmi bolo zrušených 11 telegramových kanálov a identifikovaných 307 prevádzkovateľov účtov s agresívnym a provokatívnym obsahom. Zablokovaných bolo aj 1866 URL adries.
V stredu 15. apríla začal 14-ročný žiak ôsmej triedy strieľať v priestoroch školy v meste Kahramanmaras ležiacom na juhovýchode Turecka, ktorú navštevoval. Podľa polície zabil osem spolužiakov a učiteľa. O život prišiel aj strelec – nie je však známe, či ho zabila polícia alebo spáchal samovraždu.
Úrady v súčasnosti tento útok považujú za plánovaný, no izolovaný incident. Mladík prišiel do školy ozbrojený zbraňami, ktoré pravdepodobne patrili jeho otcovi - bývalému policajtovi.
Predchádzajúci deň utrpelo pri streľbe na strednej škole v neďalekom meste Šanliurfa zranenia najmenej 16 ľudí. Útočil bývalý študent, ktorý následne spáchal samovraždu. Motív jeho činu nie je známy.