Turecká polícia pokračuje v raziách proti IS, zadržala 357 podozrivých

Turecko v uplynulom týždni spustilo sériu operácií proti bunkám IS, a to po správach o plánovaných útokoch militantov počas Vianoc a Nového roka, uviedli tureckí predstavitelia.

Ankara 30. decembra (TASR) - Turecká polícia podnikla v utorok ďalšie rozsiahle razie zamerané proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a zadržala 357 podozrivých osôb. Oznámil to minister vnútra Ali Yerlikaya, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Polícia vykonala súbežne razie v 21 provinciách vrátane Istanbulskej, Ankarskej a Yalovskej a zadržala 357 podozrivých, objasnil minister vnútra v príspevku na sieti X. Neposkytol ďalšie podrobnosti.

K najnovšej policajnej operácii v súvislosti s IS došlo deň po tom, čo v pondelok pri razii proti členom IS v severozápadnom Turecku zahynuli traja policajti a šiesti členovia skupiny. Ďalších deväť príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia.

Turecko v uplynulom týždni spustilo sériu operácií proti bunkám IS, a to po správach o plánovaných útokoch militantov počas Vianoc a Nového roka, uviedli tureckí predstavitelia.

Istanbulská prokuratúra pred oznamom Yerlikayu uviedla, že polícia zadržala na 114 miestach 110 podozrivých. Niektorí z nich majú údajne väzby na militantov, ktorí spustili paľbu na policajtov v Yalove, zatiaľ čo ďalší pravdepodobne stáli za plánmi útokov na Nový rok.

Prokuratúra taktiež tvrdí, že niekoľko zadržaných osôb pravdepodobne pod zámienkou charitatívnej činnosti zbieralo peniaze, ktoré následne poskytli sieťam spájaným s IS v Sýrii.

Polícia v Ankare v rámci razií zadržala 17 podozrivých vrátane 11 cudzincov, tvrdia predstavitelia. Polícia tiež našla digitálny materiál, ktorý ich spája s bojovníkmi IS v zónach konfliktu.

IS podnikol v uplynulých rokoch v Turecku sériu útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube počas novoročných osláv 1. januára 2017, ktorá si vyžiadala životy 39 ľudí.
