< sekcia Zahraničie
Polícia použila proti prívržencom opozície v Istanbule slzotvorný plyn
V čase protestu bol prístup k sociálnym médiám a aplikáciám na zasielanie správ výrazne obmedzený.
Autor TASR
Istanbul 8. septembra (TASR) - Turecká polícia v pondelok použila slzotvorný plyn, aby rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili pred istanbulskou pobočkou hlavnej opozičnej republikánskej ľudovej strany (CHP), aby protestovali proti odvolaniu jej tamojšieho vedenia. Podľa spravodajcu AFP polícia na mieste protestu zadržala 10 až 20 osôb.
Rozohnaniu demonštrantov predchádzali ich potýčky s políciou. Mnohí z protestujúcich strávili noc na pondelok na ulici a na cestách vedúcich k sídlu CHP, lebo chceli súdom určenému novému vedeniu CHP v pondelok zabrániť prevziať kontrolu nad sídlom CHP v Istanbule.
V čase protestu bol prístup k sociálnym médiám a aplikáciám na zasielanie správ výrazne obmedzený.
„Po policajnej blokáde provinčného sídla CHP v Istanbule boli 7. septembra o 23:45 h obmedzené/spomalené sociálne médiá a aplikácie na zasielanie správ, medzi ktoré patrili X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram a Signal,“ konštatovalo turecké združenie monitorujúce slobodu prejavu (IFOD).
Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya v noci na pondelok varoval, že bezpečnostné sily budú konať „rozhodne“, aby zabránili akýmkoľvek nepokojom.
„Na základe predbežného rozhodnutia súdu... bol dočasne odvolaný provinčný líder CHP v Istanbule a tamojšie vedenie a na ich miesto bolo vymenované dočasné vedenie. Ignorovanie rozhodnutí súdu a snaha dostať ľudí do ulíc jasne spochybňuje právny štát,“ napísal Yerlikaya na X.
CHP sa proti rozsudku súdu odvolala. Očakávalo sa, že súdom určený nástupca Gürsel Tekin sa v pondelok ráno pokúsi vstúpiť do budovy aj so svojím tímom. Tekin je členom CHP a jeho súhlas s prijatím tejto funkcie vyvolal hnev v strane, ktorá sa ho dokonca pokúsila vylúčiť.
Guvernér Istanbulu Davut Gül, ktorého vymenoval prezident Recep Tayyip Erdogan, zaviedol vo viacerých istanbulských štvrtiach trojdňový zákaz demonštrácií. Predseda CHP Özgür Özel v nedeľňajšom prejave vyzval podporovateľov, aby napriek blokáde prišli k sídlu strany v Istanbule.
CHP, ktorá v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahla výrazné víťazstvo nad vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Erdogana a jej popularita ďalej stúpa, tvrdí, že je obeťou politicky motivovanej kampane vlády zameranej na jej oslabenie pred budúcimi voľbami.
Napätie zvýšilo spomínané rozhodnutie súdu, ktorý pre údajné nezrovnalosti anuloval výsledok kongresu CHP v Istanbule z októbra 2023, odvolal regionálneho predsedu CHP Özgüra Čelika a 195 ďalších členov a nahradil ich päťčlenným vedením.
Na pojednávaní naplánovanom na 15. septembra hrozí odvolanie z funkcie aj samotnému predsedovi CHP.
Na základe obvinení z korupcie a iných dôvodov bol v marci zadržaný a z funkcie primátora Istanbulu odvolaný Ekrem Imamoglu, ktorý chcel kandidovať za CHP v prezidentských voľbách a je považovaný za jediného reálneho vyzývateľa Erdogana.
Od októbra 2024 boli v rámci vyšetrovaní z údajnej korupcie zadržané už stovky funkcionárov CHP vrátane 17 starostov a primátorov.
Rozohnaniu demonštrantov predchádzali ich potýčky s políciou. Mnohí z protestujúcich strávili noc na pondelok na ulici a na cestách vedúcich k sídlu CHP, lebo chceli súdom určenému novému vedeniu CHP v pondelok zabrániť prevziať kontrolu nad sídlom CHP v Istanbule.
V čase protestu bol prístup k sociálnym médiám a aplikáciám na zasielanie správ výrazne obmedzený.
„Po policajnej blokáde provinčného sídla CHP v Istanbule boli 7. septembra o 23:45 h obmedzené/spomalené sociálne médiá a aplikácie na zasielanie správ, medzi ktoré patrili X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram a Signal,“ konštatovalo turecké združenie monitorujúce slobodu prejavu (IFOD).
Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya v noci na pondelok varoval, že bezpečnostné sily budú konať „rozhodne“, aby zabránili akýmkoľvek nepokojom.
„Na základe predbežného rozhodnutia súdu... bol dočasne odvolaný provinčný líder CHP v Istanbule a tamojšie vedenie a na ich miesto bolo vymenované dočasné vedenie. Ignorovanie rozhodnutí súdu a snaha dostať ľudí do ulíc jasne spochybňuje právny štát,“ napísal Yerlikaya na X.
CHP sa proti rozsudku súdu odvolala. Očakávalo sa, že súdom určený nástupca Gürsel Tekin sa v pondelok ráno pokúsi vstúpiť do budovy aj so svojím tímom. Tekin je členom CHP a jeho súhlas s prijatím tejto funkcie vyvolal hnev v strane, ktorá sa ho dokonca pokúsila vylúčiť.
Guvernér Istanbulu Davut Gül, ktorého vymenoval prezident Recep Tayyip Erdogan, zaviedol vo viacerých istanbulských štvrtiach trojdňový zákaz demonštrácií. Predseda CHP Özgür Özel v nedeľňajšom prejave vyzval podporovateľov, aby napriek blokáde prišli k sídlu strany v Istanbule.
CHP, ktorá v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahla výrazné víťazstvo nad vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Erdogana a jej popularita ďalej stúpa, tvrdí, že je obeťou politicky motivovanej kampane vlády zameranej na jej oslabenie pred budúcimi voľbami.
Napätie zvýšilo spomínané rozhodnutie súdu, ktorý pre údajné nezrovnalosti anuloval výsledok kongresu CHP v Istanbule z októbra 2023, odvolal regionálneho predsedu CHP Özgüra Čelika a 195 ďalších členov a nahradil ich päťčlenným vedením.
Na pojednávaní naplánovanom na 15. septembra hrozí odvolanie z funkcie aj samotnému predsedovi CHP.
Na základe obvinení z korupcie a iných dôvodov bol v marci zadržaný a z funkcie primátora Istanbulu odvolaný Ekrem Imamoglu, ktorý chcel kandidovať za CHP v prezidentských voľbách a je považovaný za jediného reálneho vyzývateľa Erdogana.
Od októbra 2024 boli v rámci vyšetrovaní z údajnej korupcie zadržané už stovky funkcionárov CHP vrátane 17 starostov a primátorov.