Turecká polícia predvolala novinárov pre správy o väznenom primátorovi
Istanbulského primátora Imamogla a desiatky predstaviteľov Istanbulu zadržala polícia v marci pre obvinenia z korupcie.
Autor TASR
Ankara 6. novembra (TASR) - Turecká polícia vo štvrtok vypočúvala šesť novinárov, ktorých predvolala kvôli obvineniam zo šírenia falošných informácií v správach o zadržanom istanbulskom primátorovi Ekremovi Imamoglovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Úrad prokurátora v Istanbule uviedol, že polícia mala vypočuť novinárov v rámci vyšetrovania „zločineckej organizácie Imamogla s cieľom zisku“. Novinárov podľa vyhlásenia prokuratúry vypočúvali pre obvinenia „z verejného šírenia falošných informácií a z napomáhania zločineckej organizácii“.
Prokuratúra neuviedla, či sú vypočúvaní novinári formálne obvinení, alebo ich možné obvinenie čaká, konštatuje AP.
Istanbulského primátora Imamogla a desiatky predstaviteľov Istanbulu zadržala polícia v marci pre obvinenia z korupcie. Imamoglu je odvety vo väzbe a jeho zadržanie podnietilo masové protesty v Turecku. Vyšetrovanie Imamogla je vo všeobecnosti považované za politicky motivované. Istanbulský primátor je vnímaný ako hlavný vyzývateľ prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách naplánovaných na rok 2028.
Predstaviteľ hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Burhanettin Bulut, ktorej kandidátom v prezidentských voľbách je práve Imamoglu, tvrdí, že polícia prišla do domovov novinárov v skorých ranných hodinách a skonfiškovala im telefóny. „Toto de facto zadržanie je jasnou hrozbou s cieľom zastrašiť, umlčať a potlačiť celú opozíciu a slobodu tlače,“ vyhlásil Bulut. „Tento systematický tlak na tlač v Turecku sa teraz zmenil na hon na čarodejnice,“ konštatoval.
Vypočúvaní novinári podľa AP spochybnili legitimitu prípadov proti Imamoglovi, ktoré mnohí vnímajú ako politicky motivované. Vláda tvrdí, že súdy konajú nezávisle.
