Turecká polícia rozohnala opozičný protest
Protesty sa konajú v reakcii na nedeľňajšie vtrhnutie polície do sídla hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).
Autor TASR
Izmir 26. mája (TASR) - Poriadková polícia v tureckom meste Izmir použila na potlačenie utorkového protestu zvolaného opozičným lídrom Özgürom Özelom slzotvorný plyn a vodné delá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Özel zvolal protest na poludnie miestneho času (11.00 h SELČ). Úrady v reakcii uzavreli hlavné izmirské námestie Cumhuriyet a do centra nasadili veľké množstvo príslušníkov poriadkovej polície, informovali turecké médiá.
Protesty sa konajú v reakcii na nedeľňajšie vtrhnutie polície do sídla hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP), aby vykonala súdne rozhodnutie, na základe ktorého bol do jej vedenia dosadený bývalý dlhoročný predseda Kemal Kiličdaroglu.
Situácia eskalovala od štvrtka, keď súd v Ankare anuloval výsledky volieb predsedu CHP z roku 2023, v ktorých Özel zvíťazil nad Kiličdaroglom. Verdiktom súdu bol Özel spolu s členmi výkonného výboru strany dočasne zbavený funkcie.
