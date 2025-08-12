Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Istanbule a Antalyi opäť zadržali členov opozičných samospráv

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu sú obvinení z trestných činov ako úplatkárstvo, manipulácia s verejnými zákazkami či členstvo v teroristickej organizácii.

Autor TASR
Istanbul 12. augusta (TASR) - Tureckí vyšetrovatelia zadržali v rámci razií zameraných na odhaľovanie údajnej korupcie desiatky ľudí vrátane predstaviteľov samospráv miest Istanbul a Antalya, ktoré vedie opozícia. TASR o tom píše podľa agentúry DPA citujúcej z utorňajších správ tureckých médií.

V Istanbule bolo zadržaných 13 a v Antalyi ďalších 17 osôb vrátane zamestnancov mestských úradov a spoločností, informovala najsilnejšia turecká opozičná strana Republikánska ľudová strana (CHP). Podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu sú obvinení z trestných činov ako úplatkárstvo, manipulácia s verejnými zákazkami či členstvo v teroristickej organizácii.

Obdobné zásahy už sa už dlhšie zameriavajú na politikov z CHP, pričom prebiehajú v podstate od zadržania Ekrema Imamogla, primátora Istanbulu a člena CHP. Imamogla zadržali 19. marca pre obvinenia z korupcie. Následne ho dočasne zbavili funkcie. Imamoglu všetky obvinenia odmieta. Jeho zadržanie je vnímané ako snaha odstaviť ho zo scény pred prezidentskými voľbami plánovanými na rok 2028, v ktorých mal kandidovať ako najsilnejší rival úradujúceho tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Následne bolo zadržaných viacero primátorov, ktorí sú členmi CHP, vrátane primátora Antalye - Muhittina Böceka. Momentálne je ich vo väzbe prinajmenšom 16, píše DPA. Zmienená najväčšia opozičná strana dosiahla prekvapivé úspechy vo vlaňajších komunálnych voľbách a takéto zásahy považuje za politicky motivované, čo vláda popiera.
