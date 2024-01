Turecká polícia zadržala 70 ľudí podozrivých z napojenia na IS

Istanbul 11. januára (TASR) - Turecká polícia zadržala tento týždeň pri raziách po celej krajine 70 ľudí podozrivých z napojenia na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS). Vo štvrtok to oznámil turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, píše agentúra AP.



Počas razií sa našli aj veľké sumy peňazí, digitálny materiál a potvrdenia o finančných transakciách mimo oficiálneho bankového systému.



Vlani koncom decembra turecké bezpečnostné sily zadržali 32 ľudí podozrivých z napojenia na IS, ktorí podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu údajne plánovali útoky na synagógy, kostoly a iracké veľvyslanectvo. Týždeň predtým polícia zadržala pri súbežných raziách po celom Turecku 304 osôb podozrivých z väzieb na militantov IS.



Militantná skupina Islamský štát spáchala v Turecku sériu útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube z 1. januára 2017, keď počas osláv nového roka prišlo o život 39 ľudí.