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Turecká polícia zadržala dvoch bývalých moderátorov opozičnej Halk TV
Medzi zadržanými sú bývalí moderátori Ece Unerová a Deniz Bayramoglu.
Autor TASR
Istanbul 27. novembra (TASR) - Turecká polícia zadržala deväť ľudí vrátane dvoch bývalých moderátorov opozičnej televízie Halk TV, ktorej sídlo úrady obsadili už v októbri. Na koordinátora spravodajstva stanice vydali zatykač. V piatok to oznámila istanbulská prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Medzi zadržanými sú bývalí moderátori Ece Unerová a Deniz Bayramoglu. Obvinenia zahŕňajú pranie špinavých peňazí, šírenie zavádzajúcich informácií, manipuláciu verejných súťaží a korupciu. Obaja novinári mali podľa prokuratúry za peniaze pripravovať nepravdivé reportáže. Zatykač vydali aj na koordinátora spravodajstva Kursada Oguza, ktorý je podľa prokurátorov v zahraničí.
Už minulý mesiac polícia pri razii v sídle Halk TV zadržala 11 ľudí a do vedenia televízie dosadila vládou vymenovaného správcu. Prokuratúra vtedy vydala zatykač tiež na výkonného riaditeľa stanice Cafera Mahiroglua, ktorý žije v Londýne. Podľa neho sa vláda snaží všetkými prostriedkami odviesť pozornosť verejnosti od rozsiahleho škandálu s investičnými fondmi. Úrady tento mesiac prevzali kontrolu aj nad ďalšou opozičnou televíziou Sözcü TV.
Kritici poukazujú na to, že vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana stupňuje tlak na médiá, politických oponentov a občiansku spoločnosť. Novinári a opozičné médiá v Turecku často čelia obvineniam z ohovárania, korupcie, zo šírenia nepravdivých informácií či urážky štátnych predstaviteľov. Turecká vláda tvrdí, že za novinársku prácu nikoho nezatvára.
Medzi zadržanými sú bývalí moderátori Ece Unerová a Deniz Bayramoglu. Obvinenia zahŕňajú pranie špinavých peňazí, šírenie zavádzajúcich informácií, manipuláciu verejných súťaží a korupciu. Obaja novinári mali podľa prokuratúry za peniaze pripravovať nepravdivé reportáže. Zatykač vydali aj na koordinátora spravodajstva Kursada Oguza, ktorý je podľa prokurátorov v zahraničí.
Už minulý mesiac polícia pri razii v sídle Halk TV zadržala 11 ľudí a do vedenia televízie dosadila vládou vymenovaného správcu. Prokuratúra vtedy vydala zatykač tiež na výkonného riaditeľa stanice Cafera Mahiroglua, ktorý žije v Londýne. Podľa neho sa vláda snaží všetkými prostriedkami odviesť pozornosť verejnosti od rozsiahleho škandálu s investičnými fondmi. Úrady tento mesiac prevzali kontrolu aj nad ďalšou opozičnou televíziou Sözcü TV.
Kritici poukazujú na to, že vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana stupňuje tlak na médiá, politických oponentov a občiansku spoločnosť. Novinári a opozičné médiá v Turecku často čelia obvineniam z ohovárania, korupcie, zo šírenia nepravdivých informácií či urážky štátnych predstaviteľov. Turecká vláda tvrdí, že za novinársku prácu nikoho nezatvára.