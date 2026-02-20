< sekcia Zahraničie
Turecká polícia zadržala novinára pracujúceho pre Deutsche Welle
Autor TASR
Ankara 20. februára (TASR) - Turecká polícia vo štvrtok večer v Ankare zadržala dlhoročného spravodajcu nemeckej stanice Deutsche Welle (DW) Alicana Uludaga. Dôvodom je údajné šírenie zavádzajúcich informácií a urážanie tureckého štátu, inštitúcií a prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, píše TASR na základe správ DW a agentúry Reuters.
Proti Uludagovi bolo nasadených približne tridsiať policajtov, ktorí mu prehľadali byt a zabavili IT vybavenie. Následne ho previezli do Istanbulu, kde by sa mal v piatok postaviť pred sudcu. Obvinenia sa podľa nemeckého vysielateľa týkajú jeho príspevku na sociálnej sieti X spred približne roka a pol. V ňom kritizoval opatrenia tureckej vlády vedúce k prepusteniu podozrivých militantov Islamského štátu.
Generálna riaditeľka nemeckej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej spoločnosti Deutsche Welle vysielajúcej do zahraničia označila obvinenia voči Uludagovi za nepodložené. Barbara Massingová zdôraznila, že jeho zadržanie bolo „úmyselným činom zastrašovania a ukazuje, ako prísne vláda potláča slobodu tlače“. Podľa nej je novinár pre vládu vnímaný ako hrozba kvôli svojmu prístupu k dôležitým zdrojom.
