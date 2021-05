Turecká polícia zadržala vysokopostaveného príslušníka IS

Istanbul 2. mája (TASR) - Turecká polícia v nedeľu informovala, že v Istanbule zadržala blízkeho spolupracovníka zabitého vodcu džihádistického zoskupenia Islamský štát abú Bakra Bagdádího.



Podľa agentúry AP ide o Afganca, ktorý bol identifikovaný len svojím bojovým menom Básim.



Zadržaný bol v stredu v istanbulskom okrese Atašehir, ktorý sa nachádza na ázijskej strane Istanbulu.



V správe o spoločnej operácii polície s tureckou spravodajskou agentúrou sa uvádza, že podozrivý sa v roku 2019, keď bol IS rozdrvený, zapojil do snáh o ukrytie Bagdádího v sýrskej provincii Idlib.



Bagdádí bol zabitý v októbri roku 2019 pri nálete na svoj úkryt v Sýrii, ktorý podnikli americké špeciálne jednotky.



Turecká tlačová agentúra Demirören uviedla, že Básim je podozrivý z organizovania výcvikov príslušníkov IS počas pobytu v Sýrii a Iraku, ako aj z pôsobenia v jeho velení.



Do Turecka údajne pricestoval s falošným pasom a nepravým identifikačným preukazom, uviedol Demirören.



AP konštatovala, že k zadržaniu podozrivých z členstva IS dochádza v Turecku často. O mnohých z nich tamojšie úrady deklarujú, že plánovali spáchať v Turecku teroristické útoky.