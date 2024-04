Turecká polícia zaistila 608 kilogramov kokaínu

Istanbul 11. apríla (TASR) - Turecká polícia zaistila približne 608 kilogramov kokaínu prevažne v kvapalnej forme. Oznámil to vo štvrtok turecký minister vnútra Ali Yerlikaya s tým, že ide o tretie najväčšie množstvo jednorazovo zhabaného kokaínu v dejinách krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Narkotiká zhabali pri raziách v troch provinciách. Zaistených bolo aj takmer 830 kilogramov prekurzorov používaných na výrobu drog. Policajná operácia sa zamerala na medzinárodný gang. Zadržala pritom domnelého vodcu tejto zločineckej skupiny s libanonsko-venezuelským občianstvom, troch ďalších cudzincov a deviatich Turkov.



Yerlikaya informoval, že zásah viedla protidrogová polícia v provincii Kocaeli, pričom razie sa týkali aj provincií Tekirdag a Antalya. Podľa ministra využíval gang vinice v Tekirdagu a Antalyi na skladovanie chemikálií a spracovanie kokaínu, ktorý následne ukrýval v hnojive. Polícia pri raziách zaistila aj brokovnicu.



Turecko sa podľa skupín monitorujúcich organizovaný zločin stáva tranzitnou krajinou pre kokaín smerujúci z Južnej Ameriky do Európy. Deje sa tak aj v dôsledku sprísňovania bezpečnosti v európskych prístavoch, ako napríklad v holandskom Rotterdame.



Vyplýva to napríklad zo správy Globálnej iniciatívy proti nadnárodnému organizovanému zločinu z vlaňajšieho októbra, ktorá informovala, že 44-percentý nárast v počte kokaínu, ktorý v Turecku v zaistili v rokoch 2021 až 2022, sa neodrazil v údajoch o tzv. domácej spotrebe tejto drogy, čo naznačuje, že krajina pravdepodobne slúži pašerákom drog ako tranzitná.



Dosiaľ najväčšie množstvo kokaínu v dejinách Turecka zaistili v roku 2021 v stredomorskom prístave Mersin. Išlo o 1,1 tony tejto drogy, ktorá bola ukrytá v zásielke banánov z Ekvádoru.