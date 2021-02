Turecká polícia zatkla 159 protestujúcich proti provládnemu rektorovi

Istanbul 2. februára (TASR) - Počas protestu v tureckom Istanbule proti rektorovi tamojšej prestížnej univerzity, napojenému na vládnu stranu, zadržala miestna polícia v pondelok 159 ľudí. Píše sa tak vo vyhlásení úradu istanbulského guvernéra, o ktorom informovala agentúra Reuters.



Zadržaní boli podľa guvernéra preto, lebo neopustili miesto demonštrácie ani po výzve na jej rozpustenie. V Turecku sú navyše protesty a verejné zhromaždenia z dôvodu pandémie koronavírusu zakázané.



Študenti a učitelia Bosporskej univerzity (Bogaziči Üniversitesi), ako aj viacerí opoziční politici protestovali proti "nedemokratickému" dosadeniu rektora, ktorého do funkcie menoval sám prezident Recep Tayyip Erdogan. Podľa demonštrantov ide o prvý prípad od vojenského prevratu z roku 1980, kedy bol do funkcie rektora dosadený učiteľ mimo radov univerzity.



Protestujúci v pondelok pred budovou univerzity skandovali slová "Polícia, odchod!" a "Univerzity sú naše". Protesty prebiehajú v Istanbule už niekoľko týždňov, pričom párkrát prišlo aj k potýčkam medzi políciou a demonštrantami.



Pred hlavným vchodom do univerzitného kampusu sa zhromaždilo viac ako sto policajtov, približuje miesto diania Reuters. Vstup povolili len študentov univerzity po kontrole dokladov totožnosti. Ostatným ľuďom, vrátane niekoľkých poslancov najmä z prokurdskej Ľudovodemokratickej strany (HDP), nariadili miesto opustiť.



Starosta Istanbulu a člen opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Ekrem Imamoglu informoval, že komunikuje s príslušnými úradmi o možnosti začatia dialógu s demonštrantami. On sám sa podľa vlastných slov má v utorok stretnúť so študentmi, aby si vypočul ich požiadavky.



Demonštranti taktiež požadovali prepustenie štyroch osôb, ktoré istanbulská polícia zadržala v nedeľu po tom, čo sa po sociálnych sieťach začali šíriť fotky, na ktorých pripravujú umeleckú výstavu s LGBT tematikou.



Študenti deň predtým na univerzite usporiadali výstavu, ktorú medzičasom odsúdili viacerí vládni predstavitelia na čele s prezidentom Erdoganom. Dôvodom ich pobúrenia bol plagát zobrazujúci najposvätnejšie miesto islamu - svätyňu Kába v meste Meka - s dúhovými vlajkami na podporu komunity LGBT.