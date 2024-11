Turecká polícia zhabala na hraniciach tri milióny tabliet captagonu

Istanbul 21. novembra (TASR) - Turecká polícia v stredu oznámila, že v provincii Gaziantep na juhovýchode krajiny pri hraniciach so Sýriou zhabala 3,2 milióna tabletiek captagonu - stimulantu podobného amfetamínu.



Agentúra AFP vo svojej správe, citovanej TASR, pripomína, že Sýria je považovaná za hlavného výrobcu tejto amfetamínovej drogy, s ktorou sa obchoduje na celom Blízkom východe.



Turecké úrady nešpecifikovali, či zadržané drogy mali cez Turecko len prechádzať, alebo či bolo ich konečnou destináciou.



Minister vnútra Ali Yerlikaya v prejave pred parlamentným výborom pre plánovanie a rozpočet v stredu uviedol, že turecká polícia za prvých 10 mesiacov tohto roka zadržala 81 ton drog - z toho 31 ton marihuany a 25 ton metamfetamínu - ďalšieho stimulantu patriaceho do amfetamínovej skupiny, ktorý je v Turecku veľmi populárny.



Minister doplnil, že od januára do 31. októbra bolo v Turecku zhabaných 9,9 milióna tabletiek captagonu.



Yerlikaya prisľúbil, že jeho rezort bude bojovať proti obchodovaniu s drogami. "Boj proti drogám nie je len otázkou bezpečnosti, ale aj našej budúcnosti," upozornil Yerlikaya s tým, že "nechceme a nedovolíme im (drogovým dílerom), aby ohrozili budúcnosť našich detí".



Captagon je v rámci Blízkeho východu populárny u širokej škály ľudí - od tínedžerov po stavebných pracovníkov s nízkymi príjmami. Aj preto zvykne byť označovaný za kokaín chudobných. Po užití údajne spôsobuje výbuchy energie a produktivity, bdelosť, eufóriu, preludy a pocit neporaziteľnosti. Táto droga bola spájaná aj s ozbrojenými jednotkami v Iraku a Sýrii.