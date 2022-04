Turecká prokuratúra chce rozpustiť poprednú organizáciu za práva žien

Ankara 14. apríla (TASR) - Turecká prokuratúra podala žalobu, ktorej cieľom je rozpustenie jednej z najuznávanejších organizácii na ochranu práv žien v krajine. S odvolaním sa na jej členov o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Skupina Zastavíme vraždenie žien (We Will Stop Femicide) monitoruje prípady rodovo podmieneného násilia v tomto prevažne moslimskom, no oficiálne sekulárnom štáte.



Generálna tajomníčka organizácie Fidan Ataselimová uviedla, že v žalobe sa uvádza, že skupina je obvinená z vykonávania činností, ktoré porušujú turecké "zákony a morálku". Začiatok súdneho procesu zatiaľ nie je stanovený.



Organizácia Zastavíme vraždenie žien vlani hlasno kritizovala rozhodnutie prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, známeho aj ako Istanbulský dohovor. Proti tomuto kroku v Turecku aj členovia tejto skupiny organizovali veľké zhromaždenia.



Na sobotu sú naplánované ďalšie demonštrácie na podporu organizácie v Istanbule a ďalších veľkých mestách.



Minulý rok v Turecku zavraždili celkovo 280 žien, pričom mnohé z týchto vrážd spáchali rodinní príslušníci, vyplýva z bilancie skupiny Zastavíme vraždenie žien. Ďalších 217 žien zomrelo za podozrivých okolností, uvádzajú aktivisti.



Organizácia má 750 aktívnych členov a bola založená v roku 2010 v reakcii na vraždu 17-ročnej študentky jej partnerom. V rámci celoštátnej siete poskytuje právnu podporu obetiam domáceho násilia, zbiera údaje o vraždení žien, monitoruje súdne procesy a organizuje zhromaždenia, píše denník The Guardian.