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Turecká prokuratúra vyšetruje bývalého premiéra za urážku prezidenta
Prokuratúra uviedla, že prípad súvisí s vyjadreniami, ktoré 67-ročný Davutoglu zverejnil na sociálnej sieti a ktoré vyhodnotila ako urážlivé voči prezidentovi.
Autor TASR
Istanbul 3. septembra (TASR) - Turecká prokuratúra začala vyšetrovať bývalého premiéra Ahmeta Davutogla pre podozrenie z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ide o najnovší prípad namierený proti bývalému politickému spojencovi tureckého prezidenta, ktorý sa neskôr stal jeho politickým rivalom. Informuje o tom TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.
Prokuratúra uviedla, že prípad súvisí s vyjadreniami, ktoré 67-ročný Davutoglu zverejnil na sociálnej sieti a ktoré vyhodnotila ako urážlivé voči prezidentovi. Urážka hlavy štátu predstavuje v Turecku trestný čin.
Davutoglu, pôvodne akademik, pôsobil v rokoch 2009 až 2014 ako turecký minister zahraničných vecí a následne v rokoch 2014 až 2016 ako premiér.
V roku 2019 založil Stranu budúcnosti, ktorá však nedokázala výraznejšie uspieť. V komunálnych voľbách v roku 2024 získala len malú podporu a minulý mesiac Davutoglu stranu na mimoriadnom kongrese rozpustil.
Turecké úrady v posledných rokoch zintenzívnili zásahy proti ľuďom, ktorí kritizujú Erdogana, jeho vládu alebo jej hodnoty. Desiatky tisíc ľudí vrátane hudobníkov, umelcov, novinárov a politikov čelili vyšetrovaniu pre údajné urážky prezidenta.
Prokuratúra uviedla, že prípad súvisí s vyjadreniami, ktoré 67-ročný Davutoglu zverejnil na sociálnej sieti a ktoré vyhodnotila ako urážlivé voči prezidentovi. Urážka hlavy štátu predstavuje v Turecku trestný čin.
Davutoglu, pôvodne akademik, pôsobil v rokoch 2009 až 2014 ako turecký minister zahraničných vecí a následne v rokoch 2014 až 2016 ako premiér.
V roku 2019 založil Stranu budúcnosti, ktorá však nedokázala výraznejšie uspieť. V komunálnych voľbách v roku 2024 získala len malú podporu a minulý mesiac Davutoglu stranu na mimoriadnom kongrese rozpustil.
Turecké úrady v posledných rokoch zintenzívnili zásahy proti ľuďom, ktorí kritizujú Erdogana, jeho vládu alebo jej hodnoty. Desiatky tisíc ľudí vrátane hudobníkov, umelcov, novinárov a politikov čelili vyšetrovaniu pre údajné urážky prezidenta.