Turecká prvá dáma vyzvala Trumpovú vyjadriť sa k situácii v Pásme Gazy
Ankara 23. augusta (TASR) - Prvá dáma Turecka Emine Erdoganová napísala list prvej dáme Spojených štátov Melanii Trumpovej, v ktorom ju vyzýva kontaktovať izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a upozorniť ho na utrpenie detí v Pásme Gazy. Informovali o tom v sobotu turecké úrady, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Erdoganová napísala, že sa inšpirovala Trumpovej listom, ktorý minulý mesiac adresovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ohľadom ukrajinských a ruských detí. Biely dom sa k listu tureckej prvej dámy bezprostredne nevyjadril.
„Verím, že citlivosť, ktorú ste prejavili voči 648 ukrajinským deťom, sa rozšíri aj na Gazu. V dnešnej dobe, keď svet prežíva kolektívne prebudenie a uznanie Palestínskeho štátu sa stalo globálnou vôľou, verím, že vaša výzva v mene Gazy by splnila historickú zodpovednosť voči palestínskemu ľudu,“ citovala kancelária tureckého prezidenta Erdoganovú.
Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v piatok v meste Gaza v palestínskej enkláve oficiálne vyhlásila stav hladomoru. IPC uvádza, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje hladomor 514.000 ľudí – takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641.000.
Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dajr al-Baláh a Chán Júnis. Netanjahu tvrdí, že správa o hladomore v palestínskej enkláve je „absolútne lživá“.
Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61.000 obetí. Úrady nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters.
Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.
