Turecká tajná služba: Vojna na Ukrajine narazila na strategický pat
Autor TASR
Ankara 18. februára (TASR) - Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom sa dostala do strategickej patovej situácie, v rámci ktorej sa navzájom vyvažuje západná vojenská podpora Kyjeva na jednej strane a stratégia Moskvy zameraná na vyčerpanie ukrajinských kapacít na strane druhej. Uvádza sa to v správe o činnosti tureckej tajnej služby MIT za rok 2025, na ktorú sa v stredu odvolala agentúra RBC-Ukraine.
Rusko, ktoré vojensky napadlo Ukrajinu pred takmer štyrmi rokmi, svojou inváziou vyvolalo najväčší ozbrojený konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Doteraz si vyžiadal desaťtisíce mŕtvych, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a mnohé ukrajinské mestá a obce sú zničené, napísala agentúra Reuters.
Správa tureckej Národnej spravodajskej organizácie (MIT) vyšla v čase, keď sa v Švajčiarsku konalo tretie kolo mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty. Minulý rok sa tieto rozhovory uskutočnili práve v tureckom Istanbule, neviedli však k žiadnemu zásadnému pokroku okrem dohody na výmene vojnových zajatcov.
„Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou uviazla v strategickej slepej uličke medzi vojenskou podporou Západu a stratégiou Ruska zameranou na vyčerpanie priemyslu,“ uviedla tajná služba.
Šéf MIT Ibrahim Kalin skonštatoval, že zatiaľ čo znepriatelené strany pri rokovaniach oscilujú medzi požiadavkami na územné ústupky a bezpečnostné záruky, povaha prebiehajúceho vojenského konfliktu sa posunula smerom k jadrovej konfrontácii a čoraz častejšiemu využívaniu autonómnych zbraňových systémov.
Turecko voči Rusku neuplatňuje sankcie a relatívne blízke vzťahy má nielen s Moskvou, ale aj Kyjevom, pričom ukrajinskej armáde od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 dodáva bojové drony. Kalin v správe zdôraznil, že Ankara zohráva aktívnu úlohu sprostredkovateľa v snahe pomôcť znížiť napätie medzi stranami a dosiahnuť mierové riešenie vojny.
Denník The New York Times s odvolaním sa na predstaviteľov armády a spravodajských služieb nemenovaných západných krajín napísal, že šéf Kremľa Vladimir Putin je presvedčený, že Rusko zvádza proti Ukrajine víťazný boj a že jeho pokračovanie mu zabezpečuje lepšiu pozíciu, aj keby malo ruským silám trvať ďalšie dva roky, kým si podmania zvyšok východoukrajinského regiónu Donbas.
