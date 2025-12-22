< sekcia Zahraničie
Turecká tajná služba zadržala islamistu plánujúceho civilné útoky
Podozrivý bol identifikovaný ako Mehmet Gören, ktorý údajne slúžil v zoskupení Islamský štát Chórasán (IS-K), kde mal za úlohu organizovať samovražedné útoky.
Autor TASR
Ankara 22. decembra (TASR) - Turecká tajná služba podnikla na afgansko-pakistanskej hranici rozsiahlu operáciu, v ktorej rámci zadržala tureckého štátneho príslušníka s vysokým postavením v zoskupení Islamský štát. S odvolaním sa na turecké štátne médiá o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podozrivý bol identifikovaný ako Mehmet Gören, ktorý údajne slúžil v zoskupení Islamský štát Chórasán (IS-K), kde mal za úlohu organizovať samovražedné útoky zamerané na civilistov v Afganistane, Pakistane, Turecku a Európe.
Turecká Národná spravodajská organizácia (MIT) zistila, že Mehmet Gören cestoval z Turecka do afgansko-pakistanského pohraničia, kde pôsobil v táboroch IS a postupne sa dostal na vedúcu pozíciu. V Pakistane sa mu podľa MIT podarilo vyviaznuť aj z náletov zameraných na džihádistov z IS.
Mehmet Gören údajne pracoval po boku Özgüra Altuna, známeho pod krycím menom abú Jásir at-Turkí. Tento muž bol tiež zadržaný a po prevoze do Turecka uväznený za napomáhanie presunu militantov z Turecka do regiónu.
Turecko v posledných rokoch zintenzívnilo spravodajské a protiteroristické operácie proti sieťam IS pôsobiacim na svojom území aj v zahraničí - najmä však proti tým militantom, ktoré sú prepojení s odnožou IS-K.
IS-K, miestna odnož IS, sa v posledných rokoch prihlásila k zodpovednosti za niektoré z najhorších útokov v Afganistane, Pakistane a iných štátoch. Mnohé z týchto akcií boli zamerané na civilistov: v marci 2024 ozbrojenci IS-K zabili v moskovskej koncertnej sále viac ako 140 ľudí.
Podozrivý bol identifikovaný ako Mehmet Gören, ktorý údajne slúžil v zoskupení Islamský štát Chórasán (IS-K), kde mal za úlohu organizovať samovražedné útoky zamerané na civilistov v Afganistane, Pakistane, Turecku a Európe.
Turecká Národná spravodajská organizácia (MIT) zistila, že Mehmet Gören cestoval z Turecka do afgansko-pakistanského pohraničia, kde pôsobil v táboroch IS a postupne sa dostal na vedúcu pozíciu. V Pakistane sa mu podľa MIT podarilo vyviaznuť aj z náletov zameraných na džihádistov z IS.
Mehmet Gören údajne pracoval po boku Özgüra Altuna, známeho pod krycím menom abú Jásir at-Turkí. Tento muž bol tiež zadržaný a po prevoze do Turecka uväznený za napomáhanie presunu militantov z Turecka do regiónu.
Turecko v posledných rokoch zintenzívnilo spravodajské a protiteroristické operácie proti sieťam IS pôsobiacim na svojom území aj v zahraničí - najmä však proti tým militantom, ktoré sú prepojení s odnožou IS-K.
IS-K, miestna odnož IS, sa v posledných rokoch prihlásila k zodpovednosti za niektoré z najhorších útokov v Afganistane, Pakistane a iných štátoch. Mnohé z týchto akcií boli zamerané na civilistov: v marci 2024 ozbrojenci IS-K zabili v moskovskej koncertnej sále viac ako 140 ľudí.