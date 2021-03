Turecká tajná služba zadržala v Sýrii veliteľa kurdských milícií

Ankara 15. marca (TASR) - Agenti tureckých spravodajských služieb zajali v Sýrii popredného predstaviteľa kurdských milícií Ľudové obranné jednotky (YPG).



Turecko tvrdí, že sýrske Kurdmi vedené YPG sú "teroristickou" odnožou kurdských militantov, ktorí vedú povstanie na území Turecka. Západné krajiny však s YPG úzko spolupracovali v boji proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS) vedenom na území Sýrie.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, zadržaným je Ibrahím Babat, ktorého turecká štátna spravodajská agentúra Anadolu označila za "veliteľa brigády" YPG.



Tureckí agenti ho zaistili na bližšie neurčenom mieste v Sýrii, odkiaľ ho prepravili do Turecka.



Tlačová agentúra Anadolu dodala, že Babat údajne poskytuje informácie o plánoch kurdských militantov na útok na stanovištia tureckej armády na hranici medzi Tureckom a Sýriou.



Kurdské ozbrojené skupiny počas desať rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii získali pod svoju kontrolu časť území v pohraničí s Tureckom. Turecko tam však v posledných piatich rokoch podniklo tri vojenské operácie proti YPG a IS.



AFP pripomenula, že v roku 2016 bolo oznámené vytvorenie kurdského "federálneho regiónu" v Sýrii pozostávajúceho z troch kantónov: Afrín v provincii Aleppo, Džazíra v provincii Hasaka a Eufrat ležiaceho na území provincií Aleppo a Rakka.



V roku 2018 však turecké sily a ich sýrski spojenci zaútočili na oblasť Afrín a dobyli ju od Kurdov.



Posledná turecká ofenzíva proti kurdským milíciám bola v októbri 2019 v severnej Sýrii, čo viedlo k dobytiu oblastí medzi mestami Tal Abjad a Ras al-Ajn.



Tieto vojenské operácie Ankary v Sýrii spôsobili napätie vo vzťahoch Turecka s niektorými západnými krajinami, najmä v USA a Francúzsku.