Turecká vláda chce zakročiť proti škodlivému mediálnemu obsahu

Istanbul 29. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval, že jeho vláda podnikne opatrenia proti mediálnemu obsahu, ktorý sa zdá byť škodlivý pre "národné a duchovné hodnoty". Tento krok môže zintenzívniť cenzúru už v aj tak prísne kontrolovanom tureckom mediálnom priemysle, informovala v sobotu agentúra DPA.



Smernicu podpísanú tureckým prezidentom zverejnili v sobotu noviny Official Gazette. Varuje pred prijatím "nevyhnutných opatrení" proti "škodlivému obsahu" v "písanej, hovorenej a vizuálnej tlači a médiách".



V smernici sa neuvádza, o aké konkrétne opatrenia pôjde, odvoláva sa však na "otvorené alebo skryté" odkazy v nedávnych "úpravách zahraničnej produkcie", ktoré podkopávali rodinné hodnoty.



Takáto produkcia má "ničivý dosah" na spoločnosť i na deti a mladých ľudí, uvádza sa v smernici bez uvedenia konkrétnych príkladov, píše DPA.



Zákon z roku 2020 v Turecku už do veľkej miery kontroluje sociálne médiá a núti platformy držať sa jeho prísnych podmienok pod hrozbou vysokých pokút. Turecký mediálny dozorný orgán Turecká rada pre rozhlasové a televízne vysielanie (RTÜK) má okrem toho právomoc pokutovať, zakázať alebo odstrániť obsah, ktorý považuje za škodlivý.



RTÜK v minulosti pokutovala televízne stanice a streamovacie služby vrátane Netflixu za obsah, ktorý údajne propagoval práva ľudí LGBTQ alebo bol pornografický, nemorálny či urážlivý voči náboženským hodnotám.



Kritici tvrdia, že najnovšia smernica prináša hrozbu zvýšenia cenzúry a potláčať nesúhlas, píše DPA. "Sloboda prejavu garantovaná ústavou nemôže byť zničená. Smernica... znamená viac nátlaku/cenzúry," napísal na sociálnej sieti Twitter turecký právnik Veysel Ok.



Ľudskoprávne skupiny dlhodobo kritizujú Turecko v súvislosti s obmedzenou slobodou prejavu a zhoršujúcou sa situáciou v oblasti nezávislého súdnictva vzhľadom na politicky motivované rozsudky a prenasledovanie odporcov, pripomína DPA.