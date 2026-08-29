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Turecké a somálske sily oslobodili unesenú loď, zabili 14 pirátov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Unesenú loď sa následne podarilo zaistiť a potom pokračovala v plánovanej plavbe.

Autor TASR
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Mogadišo 29. augusta (TASR) — Turecké námorníctvo v spolupráci so somálskymi ozbrojenými silami úspešne ukončilo desaťdňovú operáciu v somálskych vodách, počas ktorej bola oslobodená unesená loď MV LUTUF. Pri zásahu bolo zabitých 14 pirátov a zničené štyri plavidlá, ktoré používali, oznámila v sobotu somálska vláda. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

„Neustály vojenský tlak prinútil zvyšných pirátov opustiť loď,“ uvádza sa vo vyhlásení somálskej vlády.

Unesenú loď sa následne podarilo zaistiť a potom pokračovala v plánovanej plavbe.

Podľa webovej stránky Marine Traffic loď plaviaca sa pod kamerunskou vlajkou vyplávala koncom júla z Turecka smerom do tanzánskeho prístavu Dar es Salaam. Niektoré médiá informovali, že prepravovala zbrane z Turecka, no somálske úrady túto informáciu pre agentúru AFP nepotvrdili.

Pirátstvo je pri pobreží Somálska, v Adenskom zálive a v Indickom oceáne už desaťročia bežným javom. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) aktuálne varuje pred zvýšenou hrozbou pirátstva v somálskych vodách. Piráti sa zameriavajú predovšetkým na kontajnerové lode alebo ropné tankery.
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