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Turecké a somálske sily oslobodili unesenú loď, zabili 14 pirátov
Unesenú loď sa následne podarilo zaistiť a potom pokračovala v plánovanej plavbe.
Autor TASR
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Mogadišo 29. augusta (TASR) — Turecké námorníctvo v spolupráci so somálskymi ozbrojenými silami úspešne ukončilo desaťdňovú operáciu v somálskych vodách, počas ktorej bola oslobodená unesená loď MV LUTUF. Pri zásahu bolo zabitých 14 pirátov a zničené štyri plavidlá, ktoré používali, oznámila v sobotu somálska vláda. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.
„Neustály vojenský tlak prinútil zvyšných pirátov opustiť loď,“ uvádza sa vo vyhlásení somálskej vlády.
Unesenú loď sa následne podarilo zaistiť a potom pokračovala v plánovanej plavbe.
Podľa webovej stránky Marine Traffic loď plaviaca sa pod kamerunskou vlajkou vyplávala koncom júla z Turecka smerom do tanzánskeho prístavu Dar es Salaam. Niektoré médiá informovali, že prepravovala zbrane z Turecka, no somálske úrady túto informáciu pre agentúru AFP nepotvrdili.
Pirátstvo je pri pobreží Somálska, v Adenskom zálive a v Indickom oceáne už desaťročia bežným javom. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) aktuálne varuje pred zvýšenou hrozbou pirátstva v somálskych vodách. Piráti sa zameriavajú predovšetkým na kontajnerové lode alebo ropné tankery.
„Neustály vojenský tlak prinútil zvyšných pirátov opustiť loď,“ uvádza sa vo vyhlásení somálskej vlády.
Unesenú loď sa následne podarilo zaistiť a potom pokračovala v plánovanej plavbe.
Podľa webovej stránky Marine Traffic loď plaviaca sa pod kamerunskou vlajkou vyplávala koncom júla z Turecka smerom do tanzánskeho prístavu Dar es Salaam. Niektoré médiá informovali, že prepravovala zbrane z Turecka, no somálske úrady túto informáciu pre agentúru AFP nepotvrdili.
Pirátstvo je pri pobreží Somálska, v Adenskom zálive a v Indickom oceáne už desaťročia bežným javom. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) aktuálne varuje pred zvýšenou hrozbou pirátstva v somálskych vodách. Piráti sa zameriavajú predovšetkým na kontajnerové lode alebo ropné tankery.