Turecké bezpečnostné sily zadržali skupinu gülenistov na úteku

Na archívnej snímke turecký duchovný Fethullah Gülen. Foto: TASR/AP

Istanbul 18. júna (TASR) - Turecké bezpečnostné sily v piatok zadržali sedem osôb napojených na tzv. Fethullahovu teroristickú organizáciu (FETÖ), ktoré sa pokúšali o útek do Grécka. Ide o najnovší prípad skupinového úteku údajných členov FETÖ po neúspešnom pokuse o štátny prevrat z roku 2016, napísal denník Daily Sabah.Piati zadržaní podozriví sú bývalí policajti, ktorí boli prepustení zo služby a sú vyšetrovaní pre podozrenie z väzieb na FETÖ. Všetci podozriví boli vzatí do väzby.Proti dvom ďalším osobám zadržaných v súvislosti s týmto pokusom o prechod do Grécka bolo vznesené obvinenie z prevádzačstva "".Za posledné tri roky ušlo do Grécka viac ako 8000 údajných príslušníkov a prívržencov FETÖ. Na základe toho Turecko opakovane obviňuje Grécko, že sa stalo útočiskom pre teroristov, ktorí spáchali trestné činy proti tureckému štátu a jeho občanom.Denník Daily Sabah poznamenal, že Atény nedávno nahnevali Ankaru, keď prijali mnoho rozhodnutí vo veci udelenia azylu osobám, ktoré sú v Turecku podozrivé z terorizmu a po ktorých Ankara pátrala.Od potlačenia pokusu o štátny prevrat bezpečnostné sily v Turecku zadržali desaťtisíce ľudí a razie, ktorých cieľom je vypátrať a zatknúť údajných prívržencov FETÖ sa v Turecku konajú prakticky denne. Daily Sabah dodal, že v piatok bolo pri operáciách istanbulskej polície zajatých ďalších 22 podozrivých osôb podozrivých z poskytovania finančnej podpory pre FETÖ.Aj keď väčšina vyššie postavených členov FETÖ po zmarení pokusu o štátny prevrat utiekla do zahraničia, jej infiltrátori sú naďalej v armáde, v orgánoch činných v trestnom konaní a v ďalších inštitúciách, píše Daily Sabah.V rukách tureckej tajnej služby sa koncom mája ocitol aj synovec duchovného Fethullaha Gülena, ktorý bol podľa Ankary strojcom a duchovným vodcom pokusu o prevrat.Fethullah Gülen, ktorý už roky žije v exile v USA, tieto obvinenia odmieta, rovnako ako to, že existuje čosi ako ním vedená teroristická organizácia FETÖ. Pozorovatelia v tejto súvislosti hovoria skôr o voľne organizovanom islamskom reformnom hnutí inšpirovanom Gülenovým učením.Turecké médiá v piatok s odvolaním sa na prokuratúru v piatok informovali, že ak súd uzná jeho synovca Selahaddina Gülena za vinného v kauze "", hrozí mu 25 rokov väzenia.Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na nemenované bezpečnostné zdroje 31. mája uviedla, že Selahaddina Gülena priviedli späť do Turecka agenti tureckej Národnej spravodajskej organizácie (MIT). Nebolo však bezprostredne známe, v ktorej krajine ho zadržali.Od zmareného prevratu Turecko takto "" už desiatky ľudí obvinených z členstva v Gülenovej sieti, predovšetkým na Balkáne a v Afrike.