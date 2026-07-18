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Turecké bezpečnostné zložky zatkli 119 ľudí s väzbami na Islamský štát

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Protest v Turecku. Foto: TASR/AP

Koncom júna turecká polícia zabila muža podozrivého z napojenia na IS pri prestrelke na juhu Ankary, dva týždne pred summitom NATO, ktorý sa konal v tureckom hlavnom meste.

Autor TASR
Ankara 18. júla (TASR) - Turecké ministerstvo vnútra v sobotu informovalo, že bezpečnostné zložky naprieč krajinou zatkli 119 ľudí podozrivých z napojenia na teroristickú skupinu Islamský štát (IS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„V rámci policajnej operácie zameranej proti teroristickej organizácii Daeš, ktorá prebehla v 30 provinciách, vrátane Istanbulu a Ankary, bolo zatknutých 199 podozrivých,“ uviedlo ministerstvo vnútra, ktoré teroristickú skupinu označilo jej arabským akronymom.

Zatknuté osoby okrem iného obvinili z členstva v teroristickej skupine, zverejňovania propagandy IS na sociálnych sieťach a z financovania IS prostredníctvom sprostredkovateľov alebo „takzvaných charitatívnych organizácií“, uviedlo ministerstvo.

Koncom júna turecká polícia zabila muža podozrivého z napojenia na IS pri prestrelke na juhu Ankary, dva týždne pred summitom NATO, ktorý sa konal v tureckom hlavnom meste. Následne bolo v Ankare na príkaz hlavného prokurátora mesta zatknutých 209 osôb podozrivých z napojenia na IS alebo na krajne ľavicové skupiny.
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