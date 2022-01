Turecké letisko v Istanbule po snehovej víchrici obnovuje prevádzku

Istanbul 26. januára (TASR) - Prevádzku na medzinárodnom letisku v Istanbule už "postupne" obnovujú po tom, ako tam všetky lety v dôsledku snehovej víchrice na jeden deň zrušili. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Turkish Airlines Bilal Eksi.



Ako pripomenula agentúra AFP, bolo to vôbec prvýkrát, čo bola na tomto letisku v tureckom najväčšom meste úplne pozastavená premávka.



Rozhorčení pasažieri sa na Twitteri sťažovali na nedostatok pravidelných aktualizovaných informácií od pracovníkov tureckých leteckých spoločností a na slabý zákaznícky servis. Letisko v utorok odbavilo len niekoľko letov, väčšinou umožnilo pristátie lietadlám transatlantických liniek.



Podľa predstaviteľov letiska však malo do stredajšej jednej hodiny popoludní miestneho času odštartovať a pristáť 131 vnútroštátnych a medzinárodných letov.



"Lety sa postupne začali vracať do normálu," napísal na Twitteri Eksi. Predstavitelia letiska pre AFP uviedli, že sneh bol odprataný len na jednej z troch pristávacích dráh a práce naďalej pokračujú.



Snehová víchrica zasiahla Istanbul so 16-miliónovou populáciou cez víkend. Husté sneženie ochromilo dopravu a poskytovanie základných služieb. V niektorých oblastiach napadlo až 85 centimetrov snehu.



Letisko sa nachádza na pobreží Čierneho mora približne 40 kilometrov severozápadne od centra Istanbulu a po svojom otvorení v roku 2019 nahradilo Atatürkovo medzinárodné letisko. Vlani odbavilo viac ako 37 miliónov cestujúcich a bolo tak najvyťaženejším letiskom v Európe.