Turecké sily v severnej Sýrii zneškodnili 36 kurdských militantov

Ankara/Damask 5. januára (TASR) - Turecké ministerstvo obrany v nedeľu vyhlásilo, že jeho sily zneškodnili 32 kurdských militantov z Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) v severnej Sýrii. Štyroch ďalších zneškodnili aj v severnom Iraku. Na severe Sýrie zároveň pokračujú boje medzi Kurdmi a Tureckom podporovanými sýrskymi militantmi. TASR informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Skupina YPG je hlavnou silou v Spojenými štátmi podporovanej aliancii známej ako Sýrske demokratické sily (SDF), ktorá pôsobí na severe Sýrie. Turecko však YPG považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá bojuje proti tureckému štátu a je zakázaná ako teroristická organizácia Ankarou, Washingtonom i Európskou úniou.



Spojené štáty dlhodobo považujú SDF, ktoré stáli na čele bojov, v ktorých boli v roku 2019 porazení teroristi zo skupiny Islamský štát (IS), za kľúčové pre zabránenie opätovnému vzostupu teroristov v oblasti.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane uviedol, že kurdské milície v severnej Sýrii chce zničiť a prirovnal ich k teroristom z IS.



V okolí severosýrskeho mesta Manbidž v súčasnosti prebiehajú boje medzi Kurdmi a ozbrojenými sýrskymi skupinami podporovanými Tureckom. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) v uplynulých dňoch počas bojov zahynulo viac ako 100 ľudí.



Tureckom podporované ozbrojené frakcie v severnej Sýrii obnovili boje proti SDF v rovnakom čase, keď islamistami vedení povstalci začali 27. novembra ofenzívu, ktorá o 11 dní neskôr zvrhla dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Protureckým skupinám sa podarilo obsadiť mestá Manbidž a Tal Rifat.



Podľa šéfa SOHR Rámího Abdala Rahmána sa protureckí militanti pokúšajú dobyť mestá Kobané a Tabka a následne sa presunúť do Rakky.



AFP pripomína, že SDF kontroluje rozsiahle oblasti na severovýchode Sýrie a časti provincie Dajr az-Zaur na východe, kde Kurdi vytvorili autonómnu správu Rodžava.