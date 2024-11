Turecké úrady odvolali ďalších troch opozičných primátorov miest

Istanbul 4. novembra (TASR) - Pre podozrenie z podpory terorizmu turecké úrady v pondelok odvolali primátorov troch miest na prevažne Kurdmi obývanom juhovýchode krajiny. S odvolaním sa na turecké ministerstvo vnútra o tom informovala agentúra AFP, uvádza TASR. Na postoch ich nahradia ministerstvom vymenovaní vládni úradníci.



Z funkcií boli odvolaní primátori miest Mardin, Batman a Halfeti. Všetci traja boli v marcových miestnych voľbách zvolení za prokurdskú Stranu zelenej ľavice (DEM), ktorej kandidáti zvíťazili v mnohých mestách po celom Turecku vrátane Istanbulu.



K ich odvolaniu došlo niekoľko dní po tom, čo bol v v stredu za údajné prepojenie so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK) zadržaný primátor mesta Esenyurt Ahmet Özer zvolený za opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP).



CHP aj DEM - hlavná prokurdská strana, ktorá označila Özerovo zadržanie za "politický prevrat".



K odvolaniu primátora Özera došlo krátko po tom, ako sa objavili správy, že rastúca regionálna nestabilita a meniaca sa politická dynamika vyústili minulý týždeň do pokusu o ukončenie 40 rokov trvajúceho konfliktu medzi tureckým štátom a kurdskými militantmi, pripomína agentúra Reuters.



Líder Strany nacionalistického hnutia (MHP) Devlet Bahčeli totiž minulý týždeň navrhol, aby vodca PKK Abdullah Öcalan, zadržiavaný v ostrovnom väzení neďaleko Istanbulu už 25 rokov, prišiel do parlamentu a výmenou za svoje prepustenie na slobodu oznámil ukončenie konfliktu a kapituláciu PKK.



Jediným konkrétnym krokom v tejto veci bolo nateraz to, že Ankara povolila Öcalanovmu synovcovi, aby navštívil svojho strýka vo väzení. Bola to prvá rodinná návšteva po štyri a pol roku. Synovec následne citoval vyjadrenie svojho strýka, že má moc ukončiť konflikt, "ak sú vhodné podmienky".