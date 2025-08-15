Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Zahraničie

Turecké úrady pre podozrenie z korupcie zadržali ďalších opozičníkov

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Kritici tvrdia, že právne kroky vládnych úradov sú politicky motivované.

Autor TASR
Ankara 15. augusta (TASR) - Turecké úrady v piatok zadržali starostu istanbulskej štvrte Beyoglu a ďalších vyše 40 úradníkov. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o ďalší zo série zásahov proti opozícii v Turecku, píše TASR.

Inan Güney bol vzatý do väzby v rámci vyšetrovania údajnej korupcie, informovala štátna agentúra Anadolu. Medzi celkovo 44 zadržanými je aj Güneyho ochrankár, jeho poradca a ďalší asistenti, informovali noviny Birgun a ďalšie médiá.

Podozriví čelia viacerým obvineniam vrátane vedenia alebo členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, závažného podvodu, nezákonného prístupu k osobným údajom a manipulácie s verejnými obstarávaniami, spresnil na svojom webe denník Hürriyet.

Podľa prokuratúry vyšetrovanie odhalilo údajné podvody v mestských spoločnostiach, ktoré sú prepojené s Muratom Ongunom, poradcom uväzneného primátora Istanbulu Ekrema Imamogla. Polícia tiež uviedla, že deväť zadržaných údajne prevádzkovalo sieť sociálnych médií pod Ongunovým vedením.

Okres Beyoglu je v rukách hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP). V obciach a mestách, kde vo voľbách zvíťazili kandidáti CHP, prebehli tento rok vlny zatýkania, počnúc zadržaním primátora Imamogla v marci.

Imamoglu je považovaný za hlavného vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a je kandidátom CHP v prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v roku 2028.

Kritici tvrdia, že právne kroky vládnych úradov sú politicky motivované a zamerané na podkopanie rastúceho vplyvu CHP. Erdoganova vláda však trvá na tom, že súdy fungujú nezávisle bez politického zasahovania.

Istanbul a niekoľko veľkých miest padli v roku 2019 do rúk CHP, pričom opozícia v minuloročných komunálnych voľbách ďalej rozšírila svoju kontrolu a vplyv.

Uväznenie Imamogla v marci viedlo k najväčším protestom v Turecku za viac ako desaťročie. Ich účastníci odsudzovali úpadok demokracie za Erdoganovej vlády.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške