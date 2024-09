Turecké úrady pre útok na kostol v Istanbule zadržali príslušníka IS

Ankara 14. septembra (TASR) - Turecké úrady zadržali člena teroristickej organizácie Islamský štát, ktorý sa údajne podieľal na plánovaní útoku na kostol v najväčšom meste Istanbul zo začiatku tohto roka. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry Reuters.



Útok v talianskom katolíckom kostole Santa Maria sa odohral 28. januára a vyžiadal si život tureckého občana, ktorého počas bohoslužby zastrelili dvaja maskovaní ozbrojenci Islamského štátu. IS sa k útoku následne prihlásil.



Turecká spravodajská služba MIT v sobotu informovala, že zadržaného príslušníka IS identifikovala ako Viskhana Soltamatova. Podľa nej je považovaný za kľúčovú postavu januárového útoku. Údajne taktiež dodal použité zbrane. MIT a polícia ho zadržali počas spoločnej operácie v Istanbule.



Útok v kostole podľa Reuters zorganizovali operatívci napojení na afganskú odnož IS s názvom Islamský štát-Chorasán (IS-K). Turecko ešte v apríli zatklo 48 ľudí, ktorí sú pravdepodobne spojení s týmto útokom.



Extrémistická organizácia Islamský štát za posledné roky podnikla v Turecku viacero útokov vrátane masakru v nočnom klube v Istanbule zo začiatku roka 2017, pri ktorom zahynulo 39 ľudí.