Turecké úrady zadržali 33 podozrivých zo špionáže pre izraelský Mosad

Ankara 2. januára (TASR) – V Turecku v utorok zadržali 33 ľudí, ktorí sú podozriví zo špionáže pre izraelskú tajnú službu Mosad. Bezpečnostné zložky naďalej pátrajú po ďalších 13 osobách, informovali agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na turecké médiá.



Turecká agentúra Anadolu spresnila, že polícia počas rozsiahlej operácie, ktorú nariadila miestna prokuratúra, vykonala razie na 57 miestach v ôsmich provinciách v okolí Istanbulu.



Médiá bez uvedenia zdrojov uviedli, že podozrivé osoby sa pravdepodobne snažili identifikovať, sledovať a unášať cudzincov žijúcich v Turecku v rámci "medzinárodných špionážnych" operácií Izraela.



Denník The Wall Street Journal pred vyše mesiacom informoval, že izraelské tajné služby chcú po vojne v Pásme Gazy zabiť lídrov palestínskeho militantného hnutia Hamas. To by podľa WSJ mohlo zahŕňať príslušníkov Hamasu nachádzajúcich sa v Turecku.



Vzťahy medzi Tureckom a Izraelom sa značne zhoršili po vypuknutí vojny medzi Izraelom a Hamasom. Z tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa stal jeden z najtvrdších kritikov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorého minulý týždeň prirovnal k Adolfovi Hitlerovi.



Erdogan už predtým odvolal tureckého veľvyslanca z Tel Avivu a žiadal, aby sa izraelskí velitelia a politici postavili pred Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu.