Turecké úrady zadržali desať bývalých admirálov

Ankara 5. apríla (TASR) - Turecké úrady zadržali v pondelok desiatich bývalých admirálov vojenského námorníctva. Išlo o spolusignatárov otvoreného listu, ktorý nepriamo kritizoval plán na výstavbu kanálu spájajúceho Čierne a Marmarské more, informovala agentúra AFP.



List zverejnený v noci nadnes podpísalo celkovo 104 tureckých námorných dôstojníkov vo výslužbe. Signatári zdôraznili potrebu dodržiavania dôležitej medzinárodnej dohody z Montreux z roku 1936, ktorá reguluje lodnú dopravu cez úžiny Bospor a Dardanely spájajúce Čierne a Marmarské more.



Reagovali tak na plány tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý v marci schválil výstavbu rozsiahleho plavebného kanála v Istanbule, podobného Panamskému či Suezskému prieplavu. V tejto súvislosti sa objavili úvahy o možnom odstúpení Turecka od dohody z Montreaux.



Bývalí námorní dôstojníci vo svojom liste vyjadrili znepokojenie nad možnosťou odstúpenia od tejto dohody, ktorá podľa nich "najlepšie chráni záujmy Turecka".



Prokuratúra okrem zatknutia 10 admirálov nariadila aj ďalším štyrom podozrivým, aby sa do troch dní dostavili na výsluch na policajnej stanici. K ich zadržaniu nedošlo pre ich vysoký vek.



Uvedených 14 podozrivých podľa prokuratúry zverejnenie otvoreného listu zorganizovalo. Vo veci bolo otvorené vyšetrovanie pre podozrenie z tajného komplotu, ktorého cieľom bolo spáchať "zločin proti bezpečnosti štátu a ústavnému poriadku".



Vládni predstavitelia v tejto súvislosti pripomenuli históriu vojenských prevratov, ktoré počas 20. storočia opakovane zasiahli do tureckej politiky. Posledný z pokusov o prevrat z roku 2016 neuspel a prezident Erdogan po ňom spustil rozsiahle represie svojich odporcov.