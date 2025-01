Turecké úrady zadržali opozičného starostu

Ankara 13. januára (TASR) - Turecké úrady v pondelok pre podozrenie z korupcie zadržali Rizu Akpolata, starostu istanbulskej mestskej časti Besiktas, ktorá je považovaná za jednu z opozičných bášt. Predstavitelia opozície v tejto súvislosti hovoria o politickom kroku zo strany vlády. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Besiktas dlhodobo ovláda hlavná opozičná Republikánska ľudová strana (CHP). Táto mestská štvrť je jedným z hlavných centier zábavy v Istanbule a sídlom slávneho rovnomenného futbalového klubu.



Istanbulská prokuratúra uviedla, že v rámci pokračujúceho vyšetrovania bolo zadržaných celkovo 47 ľudí vrátane Akpolata. On a ďalšie osoby sú podľa vyhlásenia podozrivé z členstva v zločineckej organizácii, zmanipulovania tendra, úplatkárstva a neoprávneného nadobudnutia majetku. Polícia tiež postavila okolo kancelárií mestského úradu Besiktas zábrany.



Akpolata zadržali vo svojej letnej rezidencii v Edremite na západnom pobreží Turecka. Opozičný primátor Istanbulu Ekrem Imanoglu tento krok odsúdil a vládu obvinil zo snahy ovplyvňovať verejnú mienku.



"Verejní činitelia a starostovia, ktorí môžu kedykoľvek prísť a vypovedať a zodpovedať sa, sú zadržaní vo svojich domovoch v rámci "operácie" na úsvite," uviedol Imamoglu.



Kritiku vyjadrili aj ďalší predstavitelia CHP vrátane primátora Ankary Mansura Yavaša a straníckeho predsedu Özgüra Özela. "Zadržanie nášho starostu Besiktasu Riza Akpolata je novým článkom v reťazi nezákonnosti v spolitizovanom justičnom systéme," tvrdil Özela.



Štyridsaťdvaročný Akoplat bol zvolený za starostu mestskej časti Besiktas v roku 2019 s podporou takmer 75 percent hlasov. Predtým sa neúspešne na kandidátku CHP pokúsil kandidovať do parlamentu.



Opozičným stranám sa v roku 2019 podarilo získať kontrolu nad veľkomestami v celom Turecku a udržali si ju aj v minuloročných komunálnych voľbách. Odvtedy sú však podľa AP miestni predstavitelia často zatýkaní a odvolávaní z funkcií. Hlavnými terčmi sú členovia prokurdskej strany, a to pre ich údajné väzby na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá bojuje proti tureckému štátu a je Ankarou, Washingtonom i Európskou úniou zakázaná ako teroristická organizácia.