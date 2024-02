Turecké útoky v Sýrii zabili najmenej tri osoby

Bejrút 28. februára (TASR) - Najmenej traja príslušníci kresťanských milícií v severovýchodnej Sýrii prišli v stredu o život počas tureckých útokov bezpilotnými lietadlami. Ďalšie osoby vrátane civilistov utrpeli zranenia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zabití militanti boli príslušníci miestnej kresťanskej polície známej pod označením Sutoro. Tá funguje pod Autonómnou samosprávou Severnej a Východnej Sýrie (ASSVS), ktorá je vedená Kurdmi a podporovaná Spojenými štátmi.



Predstaviteľ Sýrskych obranných síl (SDF) pre AP uviedol, že turecký dron zasiahol tri vozidlá tejto polície. Turecko podľa jeho slov zaútočilo aj na štvrté vozidlo, ktoré na miesto prišlo s cieľom pomôcť obetiam.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že tento rok došlo v severovýchodnej Sýrii najmenej k 65 takýmto útokom a o život prišlo 18 ľudí, prevažne Kurdov. Turecko v týchto oblastiach pravidelne útočí na ciele, ktoré sú podľa nej spojené so Stranou kurdských pracujúcich (PKK). Tá je v Turecku zakázaná, pretože od 80. rokov minulého storočia vedie povstanie proti tureckej vláde. Údery voči bojovníkom z kresťanskej menšiny v Sýrii sú však zriedkavé.



Ozbrojené zložky v meste Suvajda na juhu Sýrie spustili streľbu na demonštrantov, ktorí protestovali proti zhoršujúcej sa situácii a pokúsili sa vtrhnúť do kancelárii vládnucej strany prezidenta Bašára Asada. Jeden 52-ročný muž zomrel na následky strelného zásahu do hrude.