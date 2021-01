Tureckého prezidenta Erdogana dostal vakcínu proti COVID-19

Ankara 14. januára (TASR) - Tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zaočkovali vo štvrtok za prítomnosti televíznych kamier proti koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra Reuters.



Živým vysielaním očkovania chcel Erdogan podľa hovorcu svojej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) zbaviť občanov Turecka akýchkoľvek pochybností o účinnosti vakcíny.



Erdogan dostal prvú dávku čínskej vakcíny Sinovac v mestskej nemocnici v metropole Ankara. Na očkovanie spolu s ním dorazil aj minister zdravotníctva Fahrettin Koca, ktorý prvú dávku očkovacej látky dostal už v stredu, teda v deň, kedy turecký úrad pre reguláciu liekov schválil tzv. núdzové použitie tejto vakcíny v krajine.



Erdogan sa pre médiá pred budovou nemocnice vyjadril, že spolu s ním sa dajú zaočkovať aj ďalší vysokopostavení členovia jeho strany a apeloval na politikov, aby podporili vakcinačnú kampaň. Zároveň dodal, že Turecko momentálne očakáva ďalších 25-30 miliónov dávok vakcíny od spoločnosti Sinovac.



Turecko vo štvrtok zároveň spustilo vakcinačnú kampaň tamojších zdravotníkov, pričom doteraz prvú dávku dostalo až 250.000 zdravotníkov. Prvé tri milióny dávok vakcíny dorazili do Turecka koncom decembra. Celkovo má Turecko dostať 50 miliónov dávok.



Vakcínu Sinovac klinicky testovali v Turecku, Brazílii a Indonézii, pričom všetky zmienené štúdie vykazovali rozdielnu mieru jej účinnosti, informovala agentúra AP.



Vedci v Brazílii označili minulý týždeň vakcínu za 78-percentne účinnú pri symptomatických prejavoch ochorenia, tento týždeň však informovali, že jej celková účinnosť je len niečo vyše 50 percent. Vyššiu mieru účinnosti vakcíny Sinovac hlásili výskumníci z Indonézie (65 percent) a Turecka (91 percent), do tamojších štúdii sa však zapojilo primálo dobrovoľníkov na to, aby boli ich výsledky dostatočne presvedčivé. Agentúra AP však dodala, že svetové zdravotnícke orgány považujú za prospešnú akúkoľvek vakcínu, ktorej účinnosť je vyššia než 50 percent.



Turecko zároveň už dávnejšie oznámilo, že sa dohodlo na zaobstaraní 4,5 milióna dávok vakcín od spoločností Pfizer a BioNTech s možnosťou neskoršieho doobjednania 30 miliónov ďalších dávok. Nie je však celkom jasné v akej fáze sú rokovania s týmito spoločnosťami, keďže turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok informoval, že rozhovory s nimi pokračujú.



Od začiatku pandémie v Turecku zaznamenali 2,34 milióna prípadov nákazy a viac ako 23.000 úmrtí.