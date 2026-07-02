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Tureckého stand-up komika zadržali po prílete do vlasti pre jeho show
Prokuratúra presný dôvod obvinenia voči Göktasovi nešpecifikovala.
Autor TASR
Istanbul 2. júla (TASR) - Tureckého stand-up komika Deniza Göktasa zadržali vo štvrtok na istanbulskom letisku po návrate zo zahraničia, informovali miestne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Göktasa vzali do väzby hneď po prílete, uviedol opozičný denník Cumhuriyet a súkromná tlačová agentúra Demirören. K zadržaniu došlo len niekoľko dní po tom, ako hlavná istanbulská prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z prítomnosti „kriminálnych prvkov“ v jednom z jeho nedávnych stand-up vystúpení. Podľa Cumhuriyet je údajne založené na obvinení z „urážky náboženských hodnôt“. Prokuratúra však presný dôvod obvinenia voči Göktasovi nešpecifikovala.
Videozáznam jeho vystúpenia na platforme YouTube zaznamenal za jeden týždeň 8,5 milióna pozretí, pričom jednotlivé klipy sa masovo šírili a ľudia ich komentovali na sociálnych sieťach. Göktasova show, v ktorej okrem iných narážal aj na prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či komentoval náboženské otázky, vyvolala ostrú kritiku zo strany provládnych osobností, dodáva DPA.
Göktasa vzali do väzby hneď po prílete, uviedol opozičný denník Cumhuriyet a súkromná tlačová agentúra Demirören. K zadržaniu došlo len niekoľko dní po tom, ako hlavná istanbulská prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z prítomnosti „kriminálnych prvkov“ v jednom z jeho nedávnych stand-up vystúpení. Podľa Cumhuriyet je údajne založené na obvinení z „urážky náboženských hodnôt“. Prokuratúra však presný dôvod obvinenia voči Göktasovi nešpecifikovala.
Videozáznam jeho vystúpenia na platforme YouTube zaznamenal za jeden týždeň 8,5 milióna pozretí, pričom jednotlivé klipy sa masovo šírili a ľudia ich komentovali na sociálnych sieťach. Göktasova show, v ktorej okrem iných narážal aj na prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či komentoval náboženské otázky, vyvolala ostrú kritiku zo strany provládnych osobností, dodáva DPA.