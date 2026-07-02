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Tureckého stand-up komika zadržali po prílete do vlasti pre jeho show

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prokuratúra presný dôvod obvinenia voči Göktasovi nešpecifikovala.

Autor TASR
Istanbul 2. júla (TASR) - Tureckého stand-up komika Deniza Göktasa zadržali vo štvrtok na istanbulskom letisku po návrate zo zahraničia, informovali miestne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Göktasa vzali do väzby hneď po prílete, uviedol opozičný denník Cumhuriyet a súkromná tlačová agentúra Demirören. K zadržaniu došlo len niekoľko dní po tom, ako hlavná istanbulská prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z prítomnosti „kriminálnych prvkov“ v jednom z jeho nedávnych stand-up vystúpení. Podľa Cumhuriyet je údajne založené na obvinení z „urážky náboženských hodnôt“. Prokuratúra však presný dôvod obvinenia voči Göktasovi nešpecifikovala.

Videozáznam jeho vystúpenia na platforme YouTube zaznamenal za jeden týždeň 8,5 milióna pozretí, pričom jednotlivé klipy sa masovo šírili a ľudia ich komentovali na sociálnych sieťach. Göktasova show, v ktorej okrem iných narážal aj na prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či komentoval náboženské otázky, vyvolala ostrú kritiku zo strany provládnych osobností, dodáva DPA.
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