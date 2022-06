Tureckí aktivisti bojujúci proti vraždám žien sa postavili pred súd

Istanbul 1. júna (TASR) – Proces s tureckými aktivistami, ktorí bojujú proti femicídom – rodovo motivovaným vraždám žien – sa v stredu začal na súde v Istanbule. Sú obvinení z činností, ktoré sú v rozpore so zákonom a morálkou, píše agentúra AFP.



Turecká prokuratúra podala žalobu na platformu We Will Stop Femicide (Zastavíme vraždenie žien) ešte v apríli. Toto hnutie je jednou z najvýznamnejších feministických organizácií v krajine. Ak jeho členov uznajú za vinných, môže byť zrušené.



Počas pojednávania sa pred budovou súdu zhromaždilo niekoľko stoviek žien, ktoré mávali transparentmi so sloganmi ako "Zastavíme vraždy žien" či "Nikdy nebudete kráčať samy".



Platforma We Will Stop Femicide bojuje proti vraždám a násiliu páchanom na ženách od svojho založenia v roku 2010. Podľa jej predstaviteľky Nursen Inalovej je súdny proces s organizáciou politicky motivovaný.



Skupina kritizovala najmä rozhodnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, známeho aj ako Istanbulský dohovor. Tureckí konzervatívci tvrdia, že tento dohovor propaguje homosexualitu a ohrozuje tradičné rodinné hodnoty.



Podľa generálnej tajomníčky organizácie Fidan Ataselimovej bolo v Turecku vlani zavraždených 423 žien a v roku 2020 ďalších 160, pričom väčšina z nich prišla o život rukou rodinného príslušníka. Ataselimová na súde vyhlásila, že údaje o počte zavraždených žien platforma zhromažďuje na vlastnú päsť, pretože je náročné dostať sa k oficiálnym číslam.



Stredajšie súdne pojednávanie bolo odročené na 5. októbra.