Tureckí lekári varujú pred následkami zemetrasenia vo februári

Istanbul 31. júla (TASR) - Turecké zdravotnícke úrady upozorňujú, že zemetrasenie, ktoré vo februári zasiahlo juh Turecka i časť Sýrie, môže mať na obyvateľov dlhodobé zdravotné následky. V pondelok to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo Turecko a Sýriu 6. februára 2023. Len v Turecku si vyžiadalo viac ako 50.000 obetí a spôsobilo rozsiahle škody. Mnoho ľudí tiež prišlo o strechu nad hlavou. Hoci trosky sú už do veľkej miery odpratané, zdravotné následky na obyvateľstvo pretrvávajú, upozornili zdravotnícke orgány v juhotureckom meste Adana.



Najviac ohrozené sú najmä ženy a deti, keďže mnohí ľudia i naďalej nemajú prístup k vyváženej strave. To môže viesť k vývinovým vadám u detí. Ohrozené sú aj tehotné ženy.



"V regióne sme zaznamenali zvýšený počet predčasných pôrodov a potratov," uviedol šéf zdravotníckeho úradu v Adane Selahattín Mentes. Dodal, že komplikovanejšie chirurgické zákroky sa musia vykonávať v Adane, kde sú už teraz preplnené nemocnice.



Tureckí lekári tiež spozorovali, že čoraz viac ľudí trpí depresiami. Mnohí obyvatelia regiónu totiž v dôsledku zemetrasenia prišli o všetko, čo mali.



Mentes zároveň obvinil úrady, že trosky z budov zničených zemetrasením odstraňujú veľmi nedbanlivým spôsobom, keďže nevedia, či sa tam náhodou nenachádzajú toxické látky, ako napríklad azbest, ktoré by mohli preniknúť do podzemnej vody. To podľa úradov predstavuje závažný problém.