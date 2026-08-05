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Tureckí poslanci podporili návrh zákona o amnestii pre časť členov PKK
PKK vedie ozbrojené povstanie proti tureckému štátu od roku 1984.
Autor TASR
Ankara 5. augusta (TASR) – Väčšina poslancov tureckého parlamentu v stredu podporila návrh zákona na obmedzenú a podmienečnú amnestiu pre militantov zo Strany kurdských pracujúcich (PKK). Ide o prvý legislatívny krok smerujúci k ukončeniu desaťročia trvajúceho krvavého konfliktu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Návrh zákona s názvom Posilnenie národnej solidarity a sociálnej integrácie svojím podpisom podporilo 360 z celkovo 592 poslancov a parlament o ňom bude čoskoro hlasovať.
Zaradenie tohto návrhu do legislatívneho procesu svojím podpisom podporili poslanci vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorú založil prezident Recep Tayyip Erdogan, jej spojenca - Strany národného hnutia (MHP), ako aj poslanci prokurdskej Strany demokracie a rovnosti národov (DEM).
Hlavná opozičná Nová strana (YP) sa k návrhu nepripojila a kritizovala, že mala k jeho zneniu prístup až neskoro.
Erdogan v príspevku na sieti X vyjadril nádej, že „opatrenie, ktorého cieľom je raz a navždy odstrániť teroristickú hrozbu, posilniť našu národnú jednotu a solidaritu a upevniť atmosféru mieru v našej krajine a regióne, prinesie výsledky.“
V návrhu zákona sa neuvádza, aký osud čaká Abdullaha Öcalana, 77-ročného zakladateľa a dlhoročného vodcu PKK, ktorý je už 27 rokov väznený na ostrove. Öcalan pritom mierovú iniciatívu podporil a vyzval PKK, aby sa vzdalo ozbrojeného boja a zložilo zbrane.
Na základe návrhu zákona sa má vytvoriť mechanizmus, ktorý umožní bojovníkom PKK návrat do civilného života v Turecku. Podmienkou je, aby PKK „v praxi prestala existovať“ a odovzdala všetky zbrane a muníciu, čo musí potvrdiť turecká Bezpečnostná rada.
Vyšetrovania a výkon trestov za trestné činy súvisiace so založením, vedením alebo propagáciou PKK, členstvom v tejto organizácii či jej financovaním by sa pozastavili na obdobie od piatich do desiatich rokov v závislosti od závažnosti obvinení. Ak by počas tohto obdobia nedošlo k ďalším trestným činom, vyšetrovania by boli zastavené a tresty by sa považovali za vykonané, čo by v praxi znamenalo určitú formu amnestie, objasnila AFP.
Návrh zákona sa však nevzťahuje na osoby odsúdené za úmyselné vraždy ani za trestné činy, za ktoré hrozí doživotný trest a ktoré boli spáchané pred 1. júnom 2005. Toto ustanovenie sa týka aj Öcalana a ďalších vysokopostavených predstaviteľov PKK.
Na vykonávanie legislatívy má dohliadať rada zložená z viacerých ministrov a viceprezidenta Cevdeta Yilmaza spolu s parlamentnou komisiou.
Členovia PKK, ktorí chcú využiť výhody zákona, budú mať na podanie žiadosti šesť mesiacov odo dňa, keď nadobudne účinnosť.
„Dnes otvárame novú kapitolu v politických dejinách Turecka. Tento zákon je príležitosťou pre nás všetkých... Je podpisom za mier, demokraciu a našu spoločnú budúcnosť,“ uviedol spolupredseda prokurdského hnutia DEM Tuncer Bakirhan.
Predseda parlamentnej skupiny AKP Abdullah Güler označil za najdôležitejšiu fázu procesu odzbrojenie a rozpustenie PKK.
PKK vedie ozbrojené povstanie proti tureckému štátu od roku 1984. V konflikte militantov s armádou zahynuli desaťtisíce ľudí a rozšíril sa aj na územie Iraku a Sýrie. Turecko, Spojené štáty aj Európska únia považujú PKK za teroristickú organizáciu.
Návrh zákona s názvom Posilnenie národnej solidarity a sociálnej integrácie svojím podpisom podporilo 360 z celkovo 592 poslancov a parlament o ňom bude čoskoro hlasovať.
Zaradenie tohto návrhu do legislatívneho procesu svojím podpisom podporili poslanci vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorú založil prezident Recep Tayyip Erdogan, jej spojenca - Strany národného hnutia (MHP), ako aj poslanci prokurdskej Strany demokracie a rovnosti národov (DEM).
Hlavná opozičná Nová strana (YP) sa k návrhu nepripojila a kritizovala, že mala k jeho zneniu prístup až neskoro.
Erdogan v príspevku na sieti X vyjadril nádej, že „opatrenie, ktorého cieľom je raz a navždy odstrániť teroristickú hrozbu, posilniť našu národnú jednotu a solidaritu a upevniť atmosféru mieru v našej krajine a regióne, prinesie výsledky.“
V návrhu zákona sa neuvádza, aký osud čaká Abdullaha Öcalana, 77-ročného zakladateľa a dlhoročného vodcu PKK, ktorý je už 27 rokov väznený na ostrove. Öcalan pritom mierovú iniciatívu podporil a vyzval PKK, aby sa vzdalo ozbrojeného boja a zložilo zbrane.
Na základe návrhu zákona sa má vytvoriť mechanizmus, ktorý umožní bojovníkom PKK návrat do civilného života v Turecku. Podmienkou je, aby PKK „v praxi prestala existovať“ a odovzdala všetky zbrane a muníciu, čo musí potvrdiť turecká Bezpečnostná rada.
Vyšetrovania a výkon trestov za trestné činy súvisiace so založením, vedením alebo propagáciou PKK, členstvom v tejto organizácii či jej financovaním by sa pozastavili na obdobie od piatich do desiatich rokov v závislosti od závažnosti obvinení. Ak by počas tohto obdobia nedošlo k ďalším trestným činom, vyšetrovania by boli zastavené a tresty by sa považovali za vykonané, čo by v praxi znamenalo určitú formu amnestie, objasnila AFP.
Návrh zákona sa však nevzťahuje na osoby odsúdené za úmyselné vraždy ani za trestné činy, za ktoré hrozí doživotný trest a ktoré boli spáchané pred 1. júnom 2005. Toto ustanovenie sa týka aj Öcalana a ďalších vysokopostavených predstaviteľov PKK.
Na vykonávanie legislatívy má dohliadať rada zložená z viacerých ministrov a viceprezidenta Cevdeta Yilmaza spolu s parlamentnou komisiou.
Členovia PKK, ktorí chcú využiť výhody zákona, budú mať na podanie žiadosti šesť mesiacov odo dňa, keď nadobudne účinnosť.
„Dnes otvárame novú kapitolu v politických dejinách Turecka. Tento zákon je príležitosťou pre nás všetkých... Je podpisom za mier, demokraciu a našu spoločnú budúcnosť,“ uviedol spolupredseda prokurdského hnutia DEM Tuncer Bakirhan.
Predseda parlamentnej skupiny AKP Abdullah Güler označil za najdôležitejšiu fázu procesu odzbrojenie a rozpustenie PKK.
PKK vedie ozbrojené povstanie proti tureckému štátu od roku 1984. V konflikte militantov s armádou zahynuli desaťtisíce ľudí a rozšíril sa aj na územie Iraku a Sýrie. Turecko, Spojené štáty aj Európska únia považujú PKK za teroristickú organizáciu.