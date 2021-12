Tureckí zdravotníci štrajkovali za zvýšenie miezd a lepšie podmienky

Istanbul 15. decembra (TASR) - Päť tureckých odborových zväzov zastupujúcich záujmy vyše 250.000 zamestnancov sektoru zdravotníctva vstúpilo v stredu do jednodňového štrajku. Protestujú tak proti nízkym mzdám a náročným pracovným podmienkam, informuje agentúra Reuters.



Stovky zdravotníkov vrátane lekárov, zdravotných sestier, laboratórnych asistentov a ďalších zamestnancov zdravotníctva sa zišlo v najväčšom tureckom meste Istanbul, pričom požadovali aj demisiu tureckej vlády.



Hlavné turecké lekárske združenie (TTB) informovalo, že do štrajku sa zapojili zdravotníci zo všetkých 81 tureckých provincií. Zdravotníci sa sťažujú, že majú zo svojich platov problém vyžiť a to aj vďaka inflácii, v dôsledku ktorej klesla v tomto roku hodnota tureckej líry oproti doláru o zhruba polovicu.



"Ministerstvo zdravotníctva neplní svoje sľuby. Požadujeme zvýšenie platov aspoň na takú úroveň, ktorá zodpovedá inflácii. Žiadame tiež, aby bol koronavírus uznaný za chorobu z povolania," povedal na demonštrácii laboratórny asistent Aydin Erol.



Zdravotníci sú podľa združenia TTB čoraz viac frustrovaní z toho, ako vláda pristupuje k pandémii koronavírusu, ako aj z málo transparentných údajov o počte nakazených a úmrtí, či nedostatočných opatrení na ochranu zamestnancov zdravotníckeho sektora.



V Turecku v ostatnom čase podľa úradov denne pribúda 20.000 nových prípadov nákazy novým koronavírusom a 180 súvisiacich úmrtí. Turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca zároveň v sobotu informoval, že v krajine zaznamenali aj šesť prípadov nového koronavírusového variantu omikron, pripomína Reuters.



Mnohí tureckí zdravotníci tiež odchádzajú do zahraničia pre nízke platy, dlhé pracovné zmeny či dokonca riziko, že by sa mohli stať terčom násilností. Fyzicky alebo slovne bolo totiž v Turecku za posledných 11 rokov napadnutých vyše 100.000 lekárov, pričom prinajmenšom desiatku lekárov tam pacienti zabili, uvádzajú odbory.



"Vláda nerobí nič pre to, aby násilie voči zdravotníkom zastavila. V nemocniciach sa necítime bezpečne," uviedol jeden z demonštrujúcich lekárov. Priblížil, že viacerí jeho kolegovia pomýšľajú na odchod do zahraničia. "Štrajky budú pokračovať, a pribúdať budú aj výpovede zo štátnych nemocníc," varoval.