Turecko a Arménsko od januára zjednodušia vzájomné vízové postupy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Držitelia diplomatických, osobitných a služobných pasov budú môcť podľa nových pravidiel platných od 1. januára 2026 získať elektronické víza bezplatne.

Autor TASR
Ankara/Jerevan 29. decembra (TASR) - Turecko a Arménsko v pondelok oznámili, že od 1. januára uľahčia vzájomné vízové postupy. Ide o súčasť procesu normalizácie vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré nikdy nenadviazali diplomatické styky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

V rovnakých, ale samostatných vyhláseniach ministerstiev zahraničných vecí oboch štátov sa uvádza, že vzájomné uvoľnenie vízových postupov „potvrdzuje záväzok pokračovať v procese normalizácie medzi oboma krajinami s cieľom dosiahnuť úplnú normalizáciu bez akýchkoľvek predbežných podmienok“.

Osobitný vyslanec Turecka pre dialóg s Arménskom Serdar Kilič, na sociálnej sieti X vyjadril nádej že tento krok bude „prospešný“ pre normalizáciu vzťahov.

Pre konflikt o Náhorný Karabach medzi Arménskom a Azerbajdžanom Jerevan a Ankara nikdy nenadviazali diplomatické styky a Turecko v roku 1993 uzavrelo hranice s Arménskom. Krajiny sa tiež dlhodobo sporia v otázke arménskej genocídy v období prvej svetovej vojny, ktorú turecká vláda popiera.

Vzťahy sa začali zlepšovať v roku 2021, keď vlády vymenovali osobitných vyslancov pre normalizačný proces. O rok neskôr obnovili komerčné lety. Arménsky premiér Nikol Pašinjan zároveň v júni tohto roka navštívil Turecko, kde sa stretol s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Jerevan vtedy túto návštevu označil za „historickú“.
