Turecko a Arménsko sa zaviazali obnoviť stredoveký most na hranici
Autor TASR,aktualizované
Ankara 4. mája (TASR) - Turecko a Arménsko v pondelok podpísali dohodu o spoločnej obnove stredovekého mosta Ani na spoločnej hranici v rámci snahy o normalizáciu vzájomných vzťahov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Veríme, že symbolické a konkrétne oblasti spolupráce, ako je spoločná obnova mosta Ani, ktorú dnes potvrdilo memorandum o porozumení, pomôžu vytvoriť trvalú atmosféru mieru a bezpečnosti,“ uviedol turecký viceprezident Cevdet Yilmaz.
V rámci ôsmeho summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Jerevane sa stretol s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom. Pašinjan na platforme X napísal, že mali „plodnú výmenu názorov“ a privítal dohodu o obnove mosta.
Historický most ako súčasť Hodvábnej cesty postavili v 10. storočí ponad rieku Arpačaj pri stredovekom arménskom meste Ani, ktoré bolo v 16. storočí opustené. Most zničili ruské vojská v roku 1807 počas vojny s Osmanskou ríšou a do dnešných dní sa z neho zachovali iba piliere na oboch brehoch.
Lokalita bola v roku 2016 zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO a na jej obnove odborne spolupracujú obe krajiny.
Jerevan a Ankara doposiaľ nenadviazali diplomatické vzťahy. Ich pozemná hranica bola po zániku ZSSR na krátko otvorená na začiatku 90. rokov. Potom sa uzavrela pre konflikt v pôvodne Arménmi osídlenej enkláve Náhorný Karabach na azerbajdžanskom území, pretože Turecko podporovalo Azerbajdžan. Obe krajiny sa snažia o opatrné zbližovanie po azerbajdžanskom obsadení Náhorného Karabachu.
Na konci apríla sa dohodli na sprevádzkovaní v roku 1993 prerušenej železničnej trate Gyumri (Arménsko) – Kars (Turecko) a letecká spoločnosť Turkish Airlines uskutočnila v marci svoj prvý priamy let medzi Istanbulom a Jerevanom.
Vzájomné vzťahy dlhodobo komplikuje smrť 1,5 milióna Arménov, ktorých podľa Jerevanu v roku 1915 vyvraždila Osmanská ríša, predchodca súčasného Turecka. Arménsko tvrdí, že ide o genocídu. Turecko súhlasí s tým, že mnohí Arméni v Osmanskej ríši boli zabití v zrážkach s armádou a políciou počas prvej svetovej vojny, ale popiera ich počet a genocídu.
