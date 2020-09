Turecko a Grécko sa dohodli na začatí sondážnych rozhovorov

Ankara 22. septembra (TASR) - Turecko a Grécko sú pripravené obnoviť prieskumné rozhovory týkajúce sa sporov o právo na prieskum a ťažbu energetických zdrojov vo východnej časti Stredozemného mora. Oznámil to v utorok úrad tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, informuje agentúra AFP.



Turecko a Grécko sa na otvorení sondážnych rokovaní dohodli počas videokonferencie, na ktorej sa okrem Erdogana zúčastnili aj nemecká kancelárka Angela Merkelová a šéf Európskej rady Charles Michel. Naposledy sa takéto rozhovory medzi Ankarou a Aténami konali v roku 2016.



Erdogan poznamenal, že vývoj napätej situácie bude závisieť aj od recipročných krokov. "Kroky, ktoré podnikne Grécko, budú dôležité vzhľadom na to, ako budú tieto sondážne rokovania a ďalší dialóg postupovať," uviedol.



Turecký prezident tiež vyzval na nadviazanie pozitívnych vzťahov medzi Ankarou a Bruselom. K tomu by podľa neho dopomohli konkrétne kroky v oblasti colnej únie, bezvízového cestovania a migrácie.



Napätie medzi Gréckom a Tureckom sa v poslednom období prehĺbilo po tom, čo Turecko začalo v auguste prieskum v súvislosti s možnými ložiskami ropy a zemného plynu v okolí Cypru a gréckych ostrovov. Do oblasti Stredozemného mora medzi Cyprom a Krétou vyslali obe krajiny námorné vojenské jednotky.



Patová situácia medzi Gréckom a Tureckom vyvolávala obavy z možného vypuknutia otvoreného konfliktu medzi týmito dvoma členskými krajinami NATO.