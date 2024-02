Turecko a Grécko sa pripojili k projektu protivzdušnej obrany

Brusel 10. marca (TASR) - Turecko a Grécko sa pripojili k nemeckému projektu európskeho systému protivzdušnej obrany ESSI (European Sky Shield Initiative). Ministri obrany oboch krajín vo štvrtok v Bruseli podpísali príslušné vyhlásenie, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Pri podpise bol prítomný aj nemecký minister obrany Boris Pistorius, pričom podľa jeho slov je do ESSI zatiaľ zapojených 21 štátov.



"Sme presvedčení, že spoločné opatrenia v oblasti obstarávania budú kľúčom k rýchlejšiemu vybudovaniu našich schopností," uviedol Pistorius.



Ministri obrany 14 členských krajín NATO (vrátane Slovenska) a Fínsko sa v októbri 2022 dohodli na vzniku ESSI. Iniciatíva Nemecka bola reakciou na ruskú inváziu na Ukrajine, ktorá výrazne zmenila bezpečnostnú situáciu v Európe. Fínsko vlani v apríli vstúpilo do NATO.



Projekt ESSI má pomôcť vyplniť medzery v protivzdušnej obrane EÚ, aby mohla ničiť balistické strely vo veľkých výškach či drony a strely s plochou dráhou letu.



Nemecko, Estónsko, Lotyšsko a Slovinsko sa vlani prostredníctvom ESSI dohodli, že si spoločne zaobstarajú systémy protivzdušnej obrany stredného dosahu IRIS-T. Prvé z nich by mali byť dodané ešte tento rok a krajiny chcú spolupracovať aj v oblasti prevádzky a výcviku.



Okrem Iris-T, ktoré vyrába nemecká firma Diehl Defence, by si krajiny mohli spoločne zaobstarať aj rakety pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.