Turecko a Irán vyzvali na usporiadanie regionálnej mierovej konferenci

Ankara 1. novembra (TASR) - Turecko a Irán v stredu vyzvali na usporiadanie regionálnej konferencie, ktorej cieľom by bolo zabrániť rozšíreniu vojny Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan sa v stredu stretol s iránskym náprotivkom Hosejnom Amírom Abdollahjánom, ktorý deň vopred v Katare rokoval so šéfom Hamasu Ismáílom Haníjom.



Turecko v konflikte presadzuje dosiahnutie prímeria, pretože podľa Fidana "nie je ťažké predpovedať, že táto reťaz násilia sa bude ďalej zväčšovať" bez trvalého riešenia vojny. "Nechceme, aby sa ľudská tragédia v Gaze zmenila na vojnu, ktorá ovplyvní krajiny regiónu," dodal šéf tureckej diplomacie.



Irán vopred varoval, že militantné skupiny vrátane libanonského hnutia Hizballáh, ktoré v regióne Blízkeho východu podporuje, môžu vstúpiť do konfliktu a zaútočiť na Izrael, ak sa nezmenia súčasné podmienky.



Abdollahján v Ankare vyhlásil, že mierová konferencia za účasti "moslimských a arabských krajín" by sa mala uskutočniť "čo najskôr". Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí medzičasom vyzval, aby moslimský svet v reakcii na izraelské bombardovanie prerušil obchody s Izraelom a bojkotoval izraelské produkty vrátane potravín a ropy.



Izrael podniká útoky na pásmo Gazy v reakcii na útok Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom na území Izraela zahynulo vyše 1400 ľudí. Odvetné útoky Izraela si v pásme Gazy podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už takmer 8800 obetí na životoch.